Bigg Boss 20: कैप्टेंसी टास्क में मचा घमासान, इस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी! बने घर के नए कैप्टन

Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में कैप्टेंसी टास्क के बाद गुल्लू, कनिका मान, माही विज और रीति तिवारी दावेदार बने. रिपोर्ट के मुताबिक, गुल्लू ने टास्क जीतकर नए कैप्टन की कमान संभाली.

Bigg Boss 20: बिग बॉस का सीजन 20 लगातार नए ट्विस्ट और ड्रामे के चलते सुर्खियों में है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क ने घरवालों के बीच मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया. इस टास्क के बाद चार कंटेस्टेंट्स ने कैप्टेंसी की दावेदारी हासिल की. अब इन्हीं में से एक सदस्य घर की कमान संभालता नजर आएगा.

कैप्टेंसी की रेस में कौन-कौन शामिल?

कैप्टेंसी टास्क में इस बार लड़के और लड़कियों के बीच अलग-अलग मुकाबला देखने को मिला. लड़कों के टास्क में कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू ने जीत हासिल की और कैप्टेंसी के पहले दावेदार बन गए.

इसके बाद लड़कियों के बीच रील्स बनाने का टास्क हुआ. इस दौरान कनिका मान, माही विज और रीति तिवारी की रील्स को सबसे ज्यादा पसंद किया गया. तीनों ने टास्क जीतकर कैप्टेंसी की रेस में अपनी जगह पक्की कर ली. इस तरह गुल्लू, कनिका मान, माही विज और रीति तिवारी चार दावेदार बने.

गुल्लू ने जीता कैप्टेंसी टास्क

‘बीबी तक’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इन चारों दावेदारों के बीच हुए मुकाबले में गुल्लू ने बाजी मार ली है. रिपोर्ट के अनुसार, कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू इस हफ्ते ‘बिग बॉस 20’ के नए कैप्टन बन गए हैं.

सीजन 20 के पहले कैप्टन यंग डीएसए का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है. आने वाले एपिसोड में गुल्लू की कैप्टेंसी की आधिकारिक घोषणा देखने को मिलेगी. उनके कैप्टन बनने की खबर से उनके फैंस के बीच भी उत्साह देखने को मिल रहा है.

इस हफ्ते कौन-कौन हुआ नॉमिनेट?

कैप्टेंसी टास्क के साथ शो में नॉमिनेशन को लेकर भी हलचल जारी है. इस हफ्ते घर से बेघर होने की रेस में रोहेद खान, आसिफ खान और स्काउट ओपी नॉमिनेटेड हैं. अब वीकेंड का वार में इन तीनों में से किसी एक कंटेस्टेंट का सफर खत्म होने की संभावना जताई जा रही है.