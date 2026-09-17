Fatehabad News: फतेहाबाद में सुबह 3 बजे मकान पर गिरी आसमानी बिजली, छत ढहने से महिला की दर्दनाक मौत

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Amit Upadhyay
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Fatehabad Latest News: फतेहाबाद के गांव खजूरी जाटी में बुधवार रात करीब 3 बजे आसमानी बिजली गिरने के बाद एक मकान की छत ढह गई। मलबे में दबने से 58 वर्षीय नन्ही देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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फतेहाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से एक घर की छत ढह गई और मलबे में दबकर महिला की मौत हो गई।

Haryana Latest News: हरियाणा के फतेहाबाद में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव खजूरी जाटी में तेज बारिश और बिजली कड़कने के बीच एक मकान की छत अचानक गिर गई। हादसे में घर में मौजूद 58 वर्षीय नन्ही देवी मलबे के नीचे दब गईं। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ।

जोरदार धमाके की आवाज से जागे ग्रामीण

मृतका के बेटे रणजीत के मुताबिक सुबह करीब तीन बजे अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग घर की तरफ दौड़े। उस समय मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर मलबा हटाना शुरू किया। काफी कोशिश के बाद नन्ही देवी को बाहर निकाला गया। वह गंभीर रूप से घायल थीं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह हादसा एक परिवार के लिए बड़ी त्रासदी बन गया। 58 वर्षीय नन्ही देवी की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है।

बारिश और बिजली के बीच गिर गई छत

हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। इसी दौरान अचानक मकान की छत ढह गई। हालांकि छत गिरने की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन आसमानी बिजली को इस हादसे की वजह माना जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई। फतेहाबाद और आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में बारिश के कारण मकानों की छतों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं भी सामने आई हैं। फतेहाबाद की कई जर्जर सरकारी भवनों की छतों से प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं।