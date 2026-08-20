Awarapan 2 Box Office Collection Day 6: छठे दिन भी नहीं थमा ‘Awarapan 2’ का तूफान, जानें कलेक्शन

Awarapan 2 Box Office Collection Day 6: ‘Awarapan 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार रफ्तार जारी रखी है. 6 दिनों में फिल्म ने ₹107.50 करोड़ नेट और ₹153.59 करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

Awarapan 2 Box Office Collection Day 6: आवारापन 2 में इमरान हाशमी का जादू बॉक्स ऑफिस पर लगातार बरकरार है. 2007 में आई Awarapan के सीक्वल ने महज पांच दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था और अब छठे दिन भी फिल्म ने मजबूत प्रदर्शन किया है. शुरुआती छह दिनों में फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन ₹107.50 करोड़ पहुंच गया है।

छठे दिन इतनी हुई कमाई (Awarapan 2 Box Office Collection Day 6)

Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, Awarapan 2 ने छठे दिन 11,071 शो के जरिए ₹6.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन ₹128.29 करोड़ और नेट कलेक्शन ₹107.50 करोड़ हो गया है.

विदेशी बाजार में फिल्म ने छठे दिन ₹1.50 करोड़ का कारोबार किया, जिससे ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन ₹25.30 करोड़ हो गया. इस तरह फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई अब ₹153.59 करोड़ तक पहुंच चुकी है.

पहले पांच दिनों में भी दिखा दमदार प्रदर्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9,033 शो के साथ ₹22 करोड़ कमाए थे. शनिवार को कमाई बढ़कर ₹33.75 करोड़ पहुंची, जबकि रविवार को फिल्म ने ₹26 करोड़ का कारोबार किया. सोमवार को भी Awarapan 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी और ₹9.25 करोड़ की कमाई की.

इमरान हाशमी की फिल्मों को छोड़ा पीछे

स्वतंत्रता दिवस की बॉक्स ऑफिस रेस में Awarapan 2 स्पष्ट विजेता रही. फिल्म ने ₹40.50 करोड़ कमाए, जबकि Tamil Vishwanath & Sons ने ₹26 करोड़, Batwara 1947 ने ₹16.20 करोड़, Spider-Man: Brand New Day ने ₹12 करोड़ और DC की फिल्म ने ₹6.30 करोड़ का कारोबार किया.

ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने Awarapan की लाइफटाइम ₹7.75 करोड़ की कमाई को पीछे छोड़ दिया था. शनिवार तक इसने Haq (₹20 करोड़), Raaz 2 (₹25.50 करोड़), Ek Thi Daayan (₹26 करोड़) और Jannat (₹30 करोड़) जैसी फिल्मों के अंतिम कलेक्शन को भी पार कर लिया.

फिल्म की स्टारकास्ट और कहानी

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी Awarapan 2 का निर्माण विशेष भट्ट ने विशेष फिल्म्स के बैनर तले किया है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी अहम भूमिकाओं में हैं. आलोचकों से फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन इमरान हाशमी के प्रशंसक उनके चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला सनी देओल और राजकुमार संतोषी की Batwara 1947 से हुआ, लेकिन कमाई के मामले में Awarapan 2 काफी आगे निकल गई.