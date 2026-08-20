Gold Silver Price Today: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें आज का भाव, 22 कैरेट और 24 कैरेट में बड़ा अंतर

Himachal Pradesh Gold Silver 20 August 2026: आज 20 अगस्त 2026 को हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोना ₹14,305/ग्राम और 24 कैरेट ₹15,020/ग्राम रहा. आइए जानते हैं चांदी का दाम.

Himachal Pradesh Gold Silver 20 August 2026: हिमाचल प्रदेश में आज सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है. 20 अगस्त 2026 को उपलब्ध भाव के अनुसार, प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,305 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव करीब ₹15,020 प्रति ग्राम है.

आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली श्रेणियों में शामिल है. आज हिमाचल प्रदेश में इसका भाव करीब ₹14,305 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,43,050 बैठती है. 24 कैरेट सोना शुद्धता के लिहाज से सबसे ऊंची श्रेणी का सोना माना जाता है. 20 अगस्त को इसका बाजार भाव करीब ₹15,020 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए लगभग ₹1,50,200 चुकाने पड़ सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश में चांदी का ताजा भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी निवेशकों और खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है. उपलब्ध बाजार भाव के मुताबिक, चांदी करीब ₹236 से ₹240 प्रति ग्राम के दायरे में कारोबार कर रही है.

एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,36,725 से ₹2,40,730 के आसपास बताई गई है. स्थानीय बाजार में वास्तविक कीमत खरीदारी के समय अलग हो सकती है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने-चांदी के ऊपर दिए गए भाव बाजार में उपलब्ध दरों के आधार पर हैं. आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण अंतिम भुगतान राशि अलग हो सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट और कुल बिल की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

आज के प्रमुख भाव

22 कैरेट सोना: ₹14,305/ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,43,050/10 ग्राम

24 कैरेट सोना: ₹15,020/ग्राम

24 कैरेट सोना: ₹1,50,200/10 ग्राम

चांदी: करीब ₹236–₹240/ग्राम

चांदी: करीब ₹2,36,725–₹2,40,730/किलोग्राम