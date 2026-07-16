Akshay Kumar Haiwaan Remake: अक्षय कुमार की ‘Haiwaan’ पर लगा कॉपी का ठप्पा, 10 साल पुरानी हिट फिल्म से है सीधा कनेक्शन

Akshay Kumar Haiwaan Remake: अक्षय कुमार की आने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर हैवान ने तब सबका ध्यान खींचा जब रिपोर्ट्स में पता चला कि यह 2016 की मलयालम कल्ट क्लासिक ओप्पम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है।

Akshay Kumar Haiwaan Remake: अक्षय कुमार अपनी आने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर हैवान के साथ एक बार फिर रीमेक की दुनिया में कदम रख रहे हैं। जब से मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक दिखाया है फैंस इसकी स्टोरीलाइन के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब यह चर्चा और तेज़ हो गई है जब रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह फिल्म मशहूर मलयालम थ्रिलर ओप्पम का ऑफिशियल हिंदी अडैप्टेशन है।

मोहनलाल की कल्ट क्लासिक ओप्पम से इंस्पायर्ड है हैवान

वेटरन फिल्ममेकर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी हैवान में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान लीड रोल में हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म 2016 की मलयालम ब्लॉकबस्टर ओप्पम पर बेस्ड है जिसमें सुपरस्टार मोहनलाल ने अपनी सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक की थी।

बड़े पैमाने पर एक कल्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मानी जाने वाली, ओप्पम ने अपनी दिलचस्प कहानी, इमोशनल गहराई और ज़बरदस्त सस्पेंस के लिए तारीफें बटोरीं और यह क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों तरह से सफल रही।

ओप्पम किस बारे में है?

ओरिजिनल फिल्म एक बेरहम क्रिमिनल के बारे में है जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से बदला लेने की ठान लेता है जिसे वह अपने परिवार की दुखद मौत के लिए दोषी मानता है। जैसे ही किलर ऑफिसर की बेटी को टारगेट करता है एक अनएक्सपेक्टेड हीरो की एंट्री होती है। एक ऐसा आदमी जिसे कम दिखाई देता है और जो परिवार के साथ एक करीबी रिश्ता रखता है।

अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद हीरो अपनी इंटेलिजेंस इंस्टिंक्ट्स और हिम्मत का इस्तेमाल करके खतरनाक क्रिमिनल को चकमा देता है और उस जवान लड़की को बचाता है। फिल्म की इमोशनल स्टोरीटेलिंग और सस्पेंस भरे ट्विस्ट ने ओप्पम को मलयालम सिनेमा की सबसे यादगार थ्रिलर में से एक बना दिया।

हैवान से क्या उम्मीद करें

हालांकि मेकर्स ने ऑफिशियली पूरी स्टोरीलाइन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि हैवान एक फ्रेश हिंदी अडैप्टेशन के साथ ओप्पम की मेन प्लॉट को बनाए रखेगी। खबर है कि अक्षय कुमार कम दिखाई देने वाले हीरो का रोल करने वाले हैं, जबकि सैफ अली खान खतरनाक विलेन का रोल करने वाले हैं, जिससे दोनों एक्टर्स के बीच एक इंटेंस फेस-ऑफ होने की उम्मीद है। फिल्म में सैयामी खेर भी एक अहम रोल में हैं, जिससे कलाकारों की टीम और मज़बूत हो गई है।

रिलीज़ डेट

टीज़र लॉन्च के बाद, हैवान को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया है। मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर 11 सितंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होगी। प्रियदर्शन अपनी ही मशहूर थ्रिलर के हिंदी अडैप्टेशन को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं

और अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। हैवान इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली बॉलीवुड रिलीज़ में से एक बनने जा रही है। क्या यह बॉक्स ऑफिस पर ओप्पम जैसी सफलता दोबारा हासिल कर पाएगी यह देखना बाकी है।