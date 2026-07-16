Crime News: 9 बच्चों की मां बनी कातिल, पति की गर्लफ्रेंड होने का था शक, सोते वक्त कुल्हाड़ी से काटकर कर दी हत्या

MP Crime News: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक महिला पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार 9 बच्चों की मां को अपने पति के अफेयर का शक था। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और महिला ने सोते वक्त पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

Woman Murders Husband in MP: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला पर अपने पति की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला को शक था कि उसका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है और वह उसे व अपने 9 बच्चों को छोड़ सकता है। इसी के चक्कर में महिला ने खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। यह मामला खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बाजार खोदरा चिड़िया गांव का है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 45 वर्षीय इडा डुडवे के रूप में हुई है। बताया गया कि 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात जब इडा अपने घर में सो रहे थे, तभी उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। कुल्हाड़ी से किए गए वार के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटना के शुरुआती चरण में इसे किसी अज्ञात हमलावर द्वारा की गई हत्या बताया गया। मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं, मृतक की पत्नी रुमली बाई ने पुलिस को बताया कि कोई बाहरी व्यक्ति घर में घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस को महिला के बयान में कुछ विरोधाभास नजर आए, जिसके बाद शक की दिशा बदल गई। पुलिस ने जब महिला से दोबारा पूछताछ की तो मामले में नया मोड़ सामने आया।

पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान महिला ने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि उसे अपने पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने का संदेह था। उसे डर था कि उसका पति उसे और उनके 9 बच्चों को छोड़कर दूसरी महिला के साथ जा सकता है। पुलिस के मुताबिक इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था और गुस्से में आकर महिला ने यह कदम उठा लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।