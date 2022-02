Janhvi Kapoor Shares Post On Sridevi Death Anniversary

आज समाज डिजिटल, मुंबई

श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थीं। जहां उन्हें लोग बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते थे, वहीं 24 फरवरी, 2018 को श्रीदेवी के निधन ने लाखों दिलों को झकझोर कर रख दिया था। और जब श्रीदेवी को गुजरे चार साल हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर दिवंगत अभिनेत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। जान्हवी कपूर ने अपनी माँ की पुण्यतिथि पर एक इमोशनल नोट भी साझा किया है।

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने एक तस्वीर साँझा की। तस्वीर में श्रीदेवी को जान्हवी को अपने पास पकड़े हुए देखा गया, क्योंकि उन्होंने कैमरे के लिए पोज़ दिया था। कैप्शन में जान्हवी ने लिखा कि वह अपनी जिंदगी में अपनी मां की मौजूदगी को कितना मिस करती हैं। उसने लिखा, “I’m still longer in my life than I ever lived without you. But I hate that life without you has added another year. I hope we make you proud momma Because that’s the only thing that keeps us going. Love you always”.

जान्हवी द्वारा पोस्ट साझा किए जाने के तुरंत बाद, संजय कपूर, सुनीता कपूर, अथिया शेट्टी, शशांक खेतान आदि जैसे सेलेब्स ने उनकी पोस्ट पर कमेंट किये। इससे पहले, जान्हवी की बहन ख़ुशी कपूर ने भी अपनी माँ के साथ तस्वीर साझा की थी क्योंकि उन्होंने उनकी चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया था।

