Bollywood News Hina Khan’s second outing at Cannes Film Festival

आज समाज डिजिटल, Bollywood News: कान्स फिल्म फेस्टिवल जोकि 17 मई से शुरू हो गया था। इसमें बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई है। इन्ही हस्तियों में से एक टीवी स्टार हिना खान भी है। 75th कान्स फिल्म फेस्टिवल के सातवें दिन हिना खान आइस ब्लू आउटफिट पहनकर नजर आई।

हिना खान का इस इवेंट में यह दूसरी आउटिंग है। पिछले हफ्ते हिना खान ने फेस्ट आउटिंग में रेड कार्पेट पर वॉक किया था। जब एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर नहीं होती हैं, तो वह फ्रेंच रिवेरा को एन्जॉय करती है और अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती है। फैंस इन तस्वीरों को देख कर खुश होते है और एक्ट्रेस की तारीफें करते है।

हिना ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कान्स फिल्म फेस्टिवल की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में हिना ने स्काईटन कॉउचर के शेल्फ से फ़िरोज़ा ब्लू ड्रेस पहना था। इस ड्रेस में प्लंजिंग वी नेकलाइन, फुल स्लीव्स, फिगर-स्किमिंग सिल्हूट है जो हिना की खूबसूरती को ओर भी बढ़ा रहा है।

हिना खान ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए सिल्वर किलर हाई हील्स, डायमंड रिंग्स और मैचिंग ईयररिंग्स पहनी है। साथ ही शिमरी सिल्वर आई शैडो, मस्कारा-आईलैशेज, ग्लॉसी माउव लिप शेड, ऑन-फ्लेक ब्रो, ग्लोइंग स्किन, ब्लश गाल और बीमिंग हाइलाइटर से अपने लुक को पूरा किया।

हिना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर कान्स फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है “A very good morning from the French Riviera,” (“फ्रेंच रिवेरा से एक बहुत अच्छी सुबह,”) इन तस्वीरों को देखकर फैंस के होश उड़ गया है। फैंस इन तस्वीरों को देखने के बाद एक्ट्रेस पर अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया। साथ ही कमेंट कर तारीफ भी कर रहे है।

