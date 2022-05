Bollywood News Deepika Padukone’s Stylish Look at Cannes Film Festival 2022

आज समाज डिजिटल, Bollywood News: कल यानि 17 मई से कांन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 शुरू हो चुका है। ऐसे में पहले ही दिन दीपिका पादुकोण ने अपने स्टाइलिश लुक से फैंस के दिलों में धमाल मचा दिया है। पहले दिन से ही दीपिका पादुकोण की तस्वीरें सोशल मीडिया काफी वायरल हो रही हैं। कुछ ही समय पहले एक्ट्रेस ने एंट्री की है। तस्वीरों को Festival de Cannes के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है।

दीपिका का स्टाइलिश लुक

दीपिका पादुकोण ने कांन्स फिल्म फेस्टिवल में आज खूबसूरत साड़ी पहनी है इस साड़ी को सब्यसाची द्वारा डिजाइन किया गया है। इस साड़ी को काले और गोल्डन रंग से डिजाइन किया गया है। साड़ी में एक्ट्रेस ने फोटोशूट कराया है। इस फोटोशूट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दीपिका पादुकोण ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है,

‘Sabyasachi has said that saree is a story I will never stop telling. Wherever we are in the world, it is everywhere. And I couldn’t agree more. (‘सब्यसाची ने कहा है साड़ी एक कहानी है जिसके बारे में मैं बताना कभी बंद नहीं करूंगा। हम दुनिया में कहीं भी हो, यह सभी जगह है। और मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकती।)

नए लुक की कर रहे फैंस तारीफ

कांन्स फिल्म फेस्टिवल में दीपिका पादुकोण के लुक काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर दीपिका के नए लुक को देखकर फैंस के दिलो में आग लगा दी है। फैंस में इस लुक को देखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे है। वही एक फैन ने लिखा ‘स्टाइल के मामले में दीपिका पादुकोण जैसा कोई नहीं है।’ तो कई फैंस ने लिखा ‘हमें आप पर गर्व है दीपिका…।’

