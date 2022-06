आज समाज डिजिटल, Bollywood News:

मशूहर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने सिद्धू मूस वाला की हत्या के बाद एक ट्वििट किया है। इस ट्वििट में गिप्पी ग्रेवाल ने गिप्पी ग्रेवाल ने संगीत निमार्ताओं को चेतावनी दी है कि ‘अगर सिद्धू मूस वाला का अप्रकाशित काम लीक हुआ, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे’।

पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने संगीत निमार्ताओं से दिवंगत गायक-रैपर सिद्धू मूस वाला के किसी भी अधूरे या समाप्त न किए गए ट्रैक को रिलीज नहीं करने से आग्रह किया है। गुरुवार को ट्विटर पर गिप्पी ने सिद्धू के किसी भी काम को जारी करने या लीक करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

गिप्पी ग्रेवाल के ट्वीट में लिखा

गुरुवार को मशूहर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर किया है। ट्वीट में निमार्ताओं से सिद्धू के किसी भी अप्रकाशित काम को रिलीज नहीं करने में कहा है। “We request all the music producers Sidhu has worked with in the past, to refrain from releasing or sharing his finished/unfinished tracks. If his work gets leaked, we will take legal action against the individuals involved. Please hand over all the content to his father after Sidhu’s Bhog on June 8th. Also someone form his extended family or friends, contacts any of his music producers for his work, please do not share anything. His father is the only one who should get to decide everything.”(हम सभी संगीत निर्माताओं से अनुरोध करते हैं कि सिद्धू ने अतीत में साथ काम किया है, अपने समाप्त / अधूरे ट्रैक को रिलीज़ करने या साझा करने से परहेज करें। अगर उनका काम लीक होता है तो हम इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कृपया 8 जून को सिद्धू के भोग के बाद सारी सामग्री उनके पिता को सौंप दें। साथ ही कोई अपना विस्तृत परिवार या दोस्त बनाता है, उसके किसी भी संगीत निर्माता से उसके काम के लिए संपर्क करता है, कृपया कुछ भी साझा न करें। उनके पिता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सब कुछ तय करना चाहिए)।

पिता को ही सब कुछ तय करने का अधिकार

में गिप्पी ने सिद्धू के परिवार के सभी सदस्यों और दोस्तों से भी अनुरोध किया कि वे संगीत निमार्ताओं के साथ कुछ भी शेयर न करें। इसके अलावा, अगर उनके विस्तारित परिवार या दोस्तों से कोई उनके काम के लिए उनके किसी संगीत निमार्ता से संपर्क करता है, तो कृपया कुछ भी शेयर न करें। उनके पिता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सब कुछ तय करने का अधिकार होना चाहिए, नोट समाप्त हुआ।

ये था पूरा मामला सिद्धू मूस वाला हत्याकांड़ का

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को मानसा के जवाहरपुर गांव में गोली मार दी गई। गंभीर हालत में सिद्धू मूसेवाले को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने गायक को मृत घोषित कर दिया। इस हमले में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह घटना पंजाब पुलिस की ओर से सिद्धू मूसेवाला सहित 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के ठीक एक दिन बाद हुई है।

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी यह हत्या 29 मई को हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की थार जीप पर कई गोलियां चलाकर मूसेवाले की हत्या की गई थी। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह का कहना है कि जब उनके बेटे शुभदीप पर हमला हुआ तो वह कुछ ही दूरी पर वही पर दूसरी कार में मौजूद थे।

कार में सवार 4 व्यक्तियों ने चलाई शुभदीप पर गोलियां

शुभदीप की जीप का एक कोरोला कार पीछा कर रही थी। मानसा के जवाहरपुर गांव में के बाहरी रास्ते पर खड़ी एक सफेद बोलेरो में सवार 4 व्यक्तियों ने सिद्धू मूसेवाला की थार जीप पर गोलियां चलाई जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

रैपर का जन्म शुभदीप सिंह सिद्धू का 1993 में हुआ था। उन्होंने 2018 में ट्रैक सो हाई के साथ प्रसिद्धि हासिल की और इस्सा जट्ट, सेल्फमेड जैसे ट्रैक के साथ अपनी सफलता जारी रखी।, प्रसिद्ध, और चेतावनी शॉट्स।

