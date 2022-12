आज समाज डिजिटल, मुंबई, (Actress Tunisha Sharma Suicide): टीवी सीरियल अलीबाबा की अभिनेत्री तुनिषा शर्मा खुदकुशी मामले में बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। एक्ट्रेस द्वारा की गई आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर उनके प्रेग्नेंट के चलते यह कदम उठाने की खबरें तेज हुई थीं और अब पोस्टमार्टम के बाद सच्चाई सामने आ गई है। तुनिषा शर्मा की खुदकुशी की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री व उनके फैंस अब तक सदमे में है। 21 वर्षीय तुनिषा शर्मा ने एक टीवी शो के सेट पर शनिवार शाम को आत्महत्या कर ली थी।

A body was brought at around 1.30 AM today in JJ Hospital. The name of the deceased is Tunisha Sharma. The case is of alleged suicidal hanging. The post-mortem was conducted by 4.30 AM, today. The body is kept in cold storage: JJ Hospital, Mumbai

— ANI (@ANI) December 25, 2022