कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और IT, बैंकिंग के शेयरों में गिरावट का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला, लेकिन कुछ ही पलों में तेजी गंवा दी।

Stock market opening 12 August 2026: कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और IT, बैंकिंग के शेयरों में गिरावट का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला, लेकिन कुछ ही पलों में तेजी गंवा दी। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 109.08 अंक उछलकर 78,263.33 पर खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी महज 1 अंक की मामूली तेजी के साथ 24,471.70 पर खुला।

सुबह 11.47 बजे सेंसेक्स 549.71 अंक लुढ़ककर 77,603.33 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 184.60 अंक फिसलकर 24,287.10 पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर महज 3 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर तो 26 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे।

इन शेयरों में तेजी

SBIN, मारुति, बजाज फिन्सर्व, के शेयर में तेजी देखी जा रही है। SBIN के शेयर में सबसे ज्यादा 0.80% की तेजी देखी जा रही है।

इन शेयरों में गिरावट

बीएसई पर टाइटन, इन्फोसिस, HCLTECH, TCS, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, LT, अल्ट्रासेमको, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, BEL, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक बैंक, HDFC बैंक, इंडिगो, पावरग्रिड, रिलायंस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, ITC, NTPC और इटरनल के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। TCS में सबसे ज्यादा 1.54% की गिरावट देखी जा रही है।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.73%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.41%, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.16% की गिरावट देखी जा रही है।

कच्चे तेल की कीमतें उछलीं

मंगलवार को 11.54 बजे ब्रेंट क्रूड 0.87% उछलकर 89.68 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

गिरावट पर बंद हुआ था बाजार

कमजोर वैश्विक रुझानों का असर मार्केट में देखने को मिल रहा है। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 388.19 अंक फिसलकर 78,154.25 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 112.10 अंक लुढ़ककर 24,471.70 पर बंद हुआ।