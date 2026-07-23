मध्यपूर्व में तनाव बढ़ने की वजह से कारोबारी सत्र के लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 363 अंकों की गिरावट के साथ 76,391 पर बंद हुआ।

Stock Market closing 23 July : मध्यपूर्व में तनाव बढ़ने और हुती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल लदे जहाजों को निशाना बनाने की घटनाओं से कारोबारी सत्र के लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 363 अंकों की गिरावट के साथ 76,391 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेज (NSE) का निफ्टी 126 अंकों की गिरावट के साथ 23,869 पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 76,726 अंकों का ऊपरी स्तर, तो 76,151 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 23,990 का उच्च स्तर, तो 23,807 का निचला स्तर छुआ। BSE पर 11 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर तो 19 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

इन शेयरों में तेजी

Iternal, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, ITC, HCLTECH, TCS, ITC, ट्रेंट, हिंदुस्तान लीवर, अल्ट्रासेमको और पावरग्रिड के शेयर में तेजी दर्ज की गई। TCS के शेयर में सर्वाधिक 1.51% की तेजी दर्ज की गई।

इन शेयरों में गिरावट

ICICI बैंक, इंडिगो, रिलायंस, BEL, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, टाइटन, SBIN, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, HDFC बैंक, LT, NTPC, टेक महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, मारुति, सन फार्मा और बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। अडाणी पोर्ट्स में सबसे ज्यादा 2.26% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं

मध्यपूर्व में जारी संघर्ष और तेज होने तथा हुती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल लदे जहाजों को निशाना बनाने से कच्चे तेल की कीमत में तेजी आई है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 4.78% उछलकर 98.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

Nifty 100 में 0.55%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.99%, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.01% की गिरावट दर्ज की गई।