Stock market closing 21 august: मामूली तेजी पर बंद हुआ स्टॉक मार्केट, बैंकिंग के शेयर चमके, कच्चा तेल हुआ सस्ता

By
Sudhanshu Chouhan
-
0
7
कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को बैंकिंग शेयरों में तेजी का असर बाजार में देखने को मिला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 3.11 अंक उछलकर 77,540.83 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 20.15 अंकों की तेजी के साथ 24,252.00 पर बंद हुआ।

Stock market closing 21 August 2026: कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को बैंकिंग शेयरों में तेजी का असर बाजार में देखने को मिला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 3.11 अंक उछलकर 77,540.83 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 20.15 अंकों की तेजी के साथ 24,252.00 पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,725.67 अंकों का ऊपरी स्तर, जबकि 77,445.86 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 24,284.05 का ऊपरी स्तर और 24,206.80 का निचला स्तर छुआ। BSE पर 8 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर तो 22 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

इन शेयरों में तेजी

बीएसई पर पावरग्रिड, BEL, कोटक बैंक, NTPC, बजाज फिन्सर्व, एशियन पेंट, ICICI बैंक, LT, टाइटन, TCS, अडाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, HDFC बैंक और इटरनल के शेयर में तेजी दर्ज की गई। पावरग्रिड के शेयर में सबसे ज्यादा 2.66% की तेजी दर्ज की गई।

इन शेयरों में गिरावट

बीएसई पर टाटा स्टील, SBIN, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, रिलायंस, मारुति, इटरनल, इंडिगो, इन्फोसिस, HCLTECH, ट्रेंट, अल्ट्रासेमको, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। ट्रेंट के शेयर में सबसे ज्यादा 1.53% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.02%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.10% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.69% की तेजी दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत गिरी

शुक्रवार को 5.05 बजे ब्रेंट क्रूड 0.30% फिसलकर 93.50 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

तेजी पर खुला था स्टॉक मार्केट

कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 169.35 अंक उछलकर 77,701.07 पर खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 52.2 अंकों की तेजी के साथ 24,284.05 पर खुला।

  • TAGS

  • No tags found for this post.