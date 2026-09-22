बैंकिंग के शेयरों में तेजी का असर मंगलवार को स्टॉक मार्केट पर दिखा। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 42.51 अंक उछलकर 74,901.50 पर खुला।

Stock market opening 22 September 2026: बैंकिंग के शेयरों में तेजी का असर मंगलवार को स्टॉक मार्केट पर दिखा। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 42.51 अंक उछलकर 74,901.50 पर खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 39.75 अंकों की तेजी के साथ 23,454.05 पर खुला। सुबह 9.48 बजे सेंसेक्स 119.28 अंकों की तेजी के साथ 74,941.48 पर, जबकि निफ्टी 46.10 अंक उछलकर 23,456.50 पर कारोबार कर रहा था।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

HDFC बैंक, टाटा स्टील, ITC, NTPC, मारुति, एलएंडटी, रिलायंस, ICICI बैंक, पावरग्रिड, कोटक बैंक, इटरनल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, SBIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, टाइटन, इंडिगो और BEL के शेयर में तेजी देखी जा रही है। इटरनल के शेयर में सबसे ज्यादा 1.28% की तेजी देखी जा रही है।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

एक्सिस बैंक, ट्रेंट, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान लीवर, अल्ट्रासेमको, TCS, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और HCLTECH के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। HCLTECH के शेयर में सबसे ज्यादा 1.66% की गिरावट देखी जा रही है।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.21%, निफ्टी मिडकैप में 0.34% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.27% की तेजी देखी जा रही है।

कच्चे तेल की कीमत फिसली

मंगलवार 9.56 बजे ब्रेंट क्रूड 1.23% उछलकर प्रति बैरल 101.6 डॉलर पर कारोबार कर रहा है।

उछलकर बंद हुआ बाजार

बैंकिंग और IT कंपनियों के शेयरों में तेजी का असर सोमवार को स्टॉक मार्केट पर दिखा। कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 564.03 अंक उछलकर 74,858.99 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 67.90 अंकों की तेजी के साथ 23,414.30 पर बंद हुआ।