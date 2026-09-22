UP News: यूपी चुनाव में दमखम दिखाएंगे चंद्रशेखर आजाद, 42 और सीटों पर प्रभारियों का ऐलान

उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सांसद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने सोमवार को 42 और सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया।

UP News: उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सांसद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने सोमवार को 42 और सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया। इससे पहले पार्टी 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। यही प्रत्याशी चुनाव में उम्मीदवार होंगे। पार्टी की ओर से जारी दोनों सूचियों के बाद अब कुल 87 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं।

45 दिनों का समय दिया

आजाद समाज पार्टी ने इन प्रभारियों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रभारियों को करीब 45 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान पार्टी के निर्देशों के मुताबिक काम और क्षेत्र में सक्रियता के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी।

निर्देश न मानने पर बदलेंगे प्रभारी

निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रभारियों को बदले जाने की बात भी सामने आई है। आजाद समाज पार्टी ने जुलाई में जारी अपनी पहली सूची में 45 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी घोषित किए थे।

प्रभारियों की सूची: