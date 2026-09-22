UP News: यूपी चुनाव में दमखम दिखाएंगे चंद्रशेखर आजाद, 42 और सीटों पर प्रभारियों का ऐलान

UP News: उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सांसद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने सोमवार को 42 और सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया। इससे पहले पार्टी 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। यही प्रत्याशी चुनाव में उम्मीदवार होंगे। पार्टी की ओर से जारी दोनों सूचियों के बाद अब कुल 87 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं।
45 दिनों का समय दिया
आजाद समाज पार्टी ने इन प्रभारियों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रभारियों को करीब 45 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान पार्टी के निर्देशों के मुताबिक काम और क्षेत्र में सक्रियता के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी।
निर्देश न मानने पर बदलेंगे प्रभारी
निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रभारियों को बदले जाने की बात भी सामने आई है। आजाद समाज पार्टी ने जुलाई में जारी अपनी पहली सूची में 45 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी घोषित किए थे।
प्रभारियों की सूची:
|सीट क्रम
|विधानसभा सीट
|जिला
|प्रभारी
|16
|मीरापुर
|मुजफ्फरनगर
|रविन्द्र भाटी
|31
|चंदौसी (सुरक्षित)
|संभल
|रमेश गर्ग
|34
|स्वार
|रामपुर
|इरफान अल्वी
|42
|हसनपुर
|अमरोहा
|चौधरी शाहनवाज
|65
|सिकंदराबाद
|बुलंदशहर
|ललित भाटी
|76
|अलीगढ़ शहर
|अलीगढ़
|फरीद अल्वी प्रधान
|105
|मारहरा
|एटा
|चन्द्र प्रकाश (बब्बू यादव)
|106
|जलेसर (सुरक्षित)
|एटा
|प्रवीन्द्र कुमार
|119
|मीरगंज
|बरेली
|डॉ. जावेद अख्तर
|120
|भोजीपुरा
|बरेली
|रुखसार मेव
|141
|धौरहरा
|लखीमपुर खीरी
|सुरेश चन्द्र लोधी
|152
|सिधौली
|सीतापुर
|बलगोविंद राजवंशी
|158
|सांडी (सुरक्षित)
|हरदोई
|डॉ. जय प्रकाश
|162
|बांगरमऊ
|उन्नाव
|मुस्तबीर खान
|163
|सफीपुर (सुरक्षित)
|उन्नाव
|राज कुमार गौतम
|164
|मोहान (सुरक्षित)
|उन्नाव
|मनोज कुमार उर्फ मोनू रावत
|182
|सरेनी
|रायबरेली
|केतन केशवलाल रावत
|184
|जगदीशपुर (सुरक्षित)
|अमेठी
|सुनील राज कनिष्क
|185
|गौरीगंज
|अमेठी
|दिनेश साहू
|188
|सुल्तानपुर सदर
|सुल्तानपुर
|अनीस अहमद खां
|192
|कायमगंज (सुरक्षित)
|फर्रुखाबाद
|रविन्द्र पाल सिंह
|204
|औरैया (सुरक्षित)
|औरैया
|एस विनय जे गौतम
|207
|सिकंदरा
|कानपुर देहात
|रविन्द्र पाल फौजी
|218
|घाटमपुर (सुरक्षित)
|कानपुर नगर
|अर्पित आजाद
|225
|जालौन
|झांसी
|पीताम्बर पटेल
|234
|नरैनी (सुरक्षित)
|बांदा
|सुनील कुमार वर्मा
|256
|फूलपुर
|प्रयागराज
|शाहिद अख्तर खान
|260
|करछना
|प्रयागराज
|चंदन पासी
|265
|कोरांव (सुरक्षित)
|प्रयागराज
|दिनेश चौधरी
|268
|बाराबंकी सदर
|बाराबंकी
|कपिल वर्मा पटेल
|272
|हैदरगढ़ (सुरक्षित)
|बाराबंकी
|रामहेत रावत
|276
|गोसाईंगंज
|अयोध्या
|डॉ. मनोज कुमार यादव
|281
|अकबरपुर
|अंबेडकर नगर
|महेंद्र प्रताप राजभर
|282
|बलहा (सुरक्षित)
|बहराइच
|जे पी राव
|294
|बलरामपुर (सुरक्षित)
|बलरामपुर
|लालजी लहरी
|296
|गोंडा सदर
|गोंडा
|मोईन अहमद
|301
|गौरा
|गोंडा
|सुरेश यादव
|305
|इटवा
|सिद्धार्थ नगर
|काली चरण यादव
|355
|मुहम्मदाबाद (सुरक्षित)
|मऊ
|प्रेमचंद्र राम
|383
|चकिया (सुरक्षित)
|चंदौली
|सिद्धार्थ प्राण बाहू
|386
|शिवपुर
|वाराणसी
|मनोज कुमार यादव
|401
|रॉबर्ट्सगंज
|सोनभद्र
|राहुल कुमार