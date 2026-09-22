UP News: यूपी चुनाव में दमखम दिखाएंगे चंद्रशेखर आजाद, 42 और सीटों पर प्रभारियों का ऐलान

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Sudhanshu Chouhan
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उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सांसद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने सोमवार को 42 और सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया।

UP News: उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सांसद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने सोमवार को 42 और सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया। इससे पहले पार्टी 45 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की पहली सूची जारी कर चुकी है। यही प्रत्याशी चुनाव में उम्मीदवार होंगे। पार्टी की ओर से जारी दोनों सूचियों के बाद अब कुल 87 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं।

45 दिनों का समय दिया

आजाद समाज पार्टी ने इन प्रभारियों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रभारियों को करीब 45 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान पार्टी के निर्देशों के मुताबिक काम और क्षेत्र में सक्रियता के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी।

निर्देश न मानने पर बदलेंगे प्रभारी

निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रभारियों को बदले जाने की बात भी सामने आई है। आजाद समाज पार्टी ने जुलाई में जारी अपनी पहली सूची में 45 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी घोषित किए थे।

प्रभारियों की सूची:

सीट क्रम विधानसभा सीट जिला प्रभारी
16 मीरापुर मुजफ्फरनगर रविन्द्र भाटी
31 चंदौसी (सुरक्षित) संभल रमेश गर्ग
34 स्वार रामपुर इरफान अल्वी
42 हसनपुर अमरोहा चौधरी शाहनवाज
65 सिकंदराबाद बुलंदशहर ललित भाटी
76 अलीगढ़ शहर अलीगढ़ फरीद अल्वी प्रधान
105 मारहरा एटा चन्द्र प्रकाश (बब्बू यादव)
106 जलेसर (सुरक्षित) एटा प्रवीन्द्र कुमार
119 मीरगंज बरेली डॉ. जावेद अख्तर
120 भोजीपुरा बरेली रुखसार मेव
141 धौरहरा लखीमपुर खीरी सुरेश चन्द्र लोधी
152 सिधौली सीतापुर बलगोविंद राजवंशी
158 सांडी (सुरक्षित) हरदोई डॉ. जय प्रकाश
162 बांगरमऊ उन्नाव मुस्तबीर खान
163 सफीपुर (सुरक्षित) उन्नाव राज कुमार गौतम
164 मोहान (सुरक्षित) उन्नाव मनोज कुमार उर्फ मोनू रावत
182 सरेनी रायबरेली केतन केशवलाल रावत
184 जगदीशपुर (सुरक्षित) अमेठी सुनील राज कनिष्क
185 गौरीगंज अमेठी दिनेश साहू
188 सुल्तानपुर सदर सुल्तानपुर अनीस अहमद खां
192 कायमगंज (सुरक्षित) फर्रुखाबाद रविन्द्र पाल सिंह
204 औरैया (सुरक्षित) औरैया एस विनय जे गौतम
207 सिकंदरा कानपुर देहात रविन्द्र पाल फौजी
218 घाटमपुर (सुरक्षित) कानपुर नगर अर्पित आजाद
225 जालौन झांसी पीताम्बर पटेल
234 नरैनी (सुरक्षित) बांदा सुनील कुमार वर्मा
256 फूलपुर प्रयागराज शाहिद अख्तर खान
260 करछना प्रयागराज चंदन पासी
265 कोरांव (सुरक्षित) प्रयागराज दिनेश चौधरी
268 बाराबंकी सदर बाराबंकी कपिल वर्मा पटेल
272 हैदरगढ़ (सुरक्षित) बाराबंकी रामहेत रावत
276 गोसाईंगंज अयोध्या डॉ. मनोज कुमार यादव
281 अकबरपुर अंबेडकर नगर महेंद्र प्रताप राजभर
282 बलहा (सुरक्षित) बहराइच जे पी राव
294 बलरामपुर (सुरक्षित) बलरामपुर लालजी लहरी
296 गोंडा सदर गोंडा मोईन अहमद
301 गौरा गोंडा सुरेश यादव
305 इटवा सिद्धार्थ नगर काली चरण यादव
355 मुहम्मदाबाद (सुरक्षित) मऊ प्रेमचंद्र राम
383 चकिया (सुरक्षित) चंदौली सिद्धार्थ प्राण बाहू
386 शिवपुर वाराणसी मनोज कुमार यादव
401 रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र राहुल कुमार