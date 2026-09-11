Nagpur bank loot: बैंक से शातिर अंदाज में ले उड़ा 4 लाख, पुलिस ने लगाया दिमाग और आधे घंटे में पहुंचाया सींखचों के पीछे

महाराष्ट्र के नागपुर से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में फिल्मी स्टाइल में लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक की सक्करदरा शाखा में ग्राहक बनकर पहु्ंचा एक व्यक्ति कर्मचारियों की आंखों मिर्ची झोंककर चार लाख रुपये लेकर फरार हो गया।

Nagpur bank loot: महाराष्ट्र के नागपुर से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में फिल्मी स्टाइल में लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक की सक्करदरा शाखा में ग्राहक बनकर पहु्ंचा एक व्यक्ति कर्मचारियों की आंखों मिर्ची झोंककर चार लाख रुपये लेकर फरार हो गया। हालांकि, पुलिस ने महज आधे घंटे में लुटेरे को लूट की पूरी रकम के साथ धर दबोचा।

मिर्ची झोंककर ले उड़ा चार लाख

नागपुर के सक्करदरा इलाके में स्थित SBI की शाखा में सामान्य रूप से कामकाज चल रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ग्राहक बनकर बैंक में दाखिल हुआ और सीधे कैश काउंटर के पास पहुंच गया। अचानक उसने अपने पास रखा मिर्ची पाउडर निकालकर बैंक कर्मचारियों की आंखों में झोंक दिया।

बैंक में मची अफरा-तफरी

अचानक आंखों में मिर्ची पड़ने से बैंक कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारी कुछ देख पाने की स्थिति में नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गया। घटना के बाद बैंक कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड ने आरोपी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। बैंक की ओर से पुलिस को सूचना दी गई।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैंक के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर आरोपी के हुलिए और उसके भागने की दिशा की जानकारी जुटाई गई। इसके बाद इलाके में नाकाबंदी कर पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया। पुलिस ने महज 30 मिनट में आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से बैंक से लूटी गई पूरी 4 लाख रुपये की रकम बरामद कर ली गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने बैंक लूट की वारदात को किस मकसद से अंजाम दिया।