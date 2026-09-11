‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के ‘गोली’ कुश शाह की YouTube पर धमाकेदार एंट्री, पहला वीडियो हुआ वायरल

Kush Shah Viral Video: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के पूर्व ‘गोली’ कुश शाह ने YouTube पर धमाकेदार एंट्री की है. पहला वीडियो वायरल हुआ और महज 80 घंटे में 24 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

Kush Shah Viral Video: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ ने अपने कलाकारों को घर-घर में पहचान दिलाई है. शो के कई सितारे आज अपने असली नाम से ज्यादा अपने किरदारों के नाम से जाने जाते हैं. इन्हीं लोकप्रिय किरदारों में ‘गोली’ भी शामिल हैं. इस भूमिका को लंबे समय तक अभिनेता कुश शाह ने निभाया. हालांकि, जुलाई 2024 में उन्होंने शो को अलविदा कह दिया था.

5 साल बाद दबाया YouTube का अपलोड बटन

शो छोड़ने के करीब दो साल बाद कुश शाह ने अब YouTube की दुनिया में कदम रखा है. उन्होंने अपने नाम से ही ब्लॉगिंग और कुकिंग चैनल शुरू किया है. कुश ने बताया कि वह काफी लंबे समय से अपना YouTube चैनल शुरू करने का विचार कर रहे थे, लेकिन पहला वीडियो अपलोड करने में उन्हें पूरे पांच साल लग गए.

उनका पहला वीडियो 7 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे YouTube पर अपलोड हुआ. देखते ही देखते वीडियो ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली. महज 80 घंटे में, यानी 10 सितंबर की शाम 7 बजे तक, इसे 24 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे. वहीं, चैनल ने 30 हजार से अधिक सब्सक्राइबर्स भी हासिल कर लिए.

ये देखें वीडियो- https://youtu.be/RxGk0s0MUhU?si=zas1NF-wknpomz6W

कुश शाह ने वीडियो के साथ लिखी दिल की बात

वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुश शाह ने लिखा, “रिकॉर्ड बटन दबाओ. एडिट करो. अपलोड करो. लेकिन, न जाने क्यों, उस आखिरी बटन तक पहुंचने में मुझे 5 साल लग गए. मैंने बहुत लंबे समय से YouTube चैनल शुरू करने के बारे में सो रहा था. बहुत ज्यादा सोचा, प्लानिंग की, शक किया, टालता रहा…और फिर से प्लानिंग की. और आज आखिरकार मैंने अपलोड बटन दबा ही दिया. तो असल में ये सिर्फ मेरा पहला YouTube वीडियो नहीं है. ये वो पल है जब मैं आखिरकार अपनी ही रुकावटों से बाहर निकल पाया हूं. मेरे चैनल पर आपका स्वागत है.”

YouTube India ने जेठालाल के अंदाज में किया कमेंट

कुश के वीडियो पर YouTube India का मजेदार कमेंट भी देखने को मिला. कमेंट में लिखा था, “गोली बेटा अब यूट्यूब पर मस्ती करेंगे.” यह लाइन ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में जेठालाल और गोली के बीच होने वाले मजाक की याद दिलाती है. शो में जेठालाल का मशहूर डायलॉग था, “गोली बेटा मस्ती नहीं.” गौरतलब है कि कुश शाह के शो छोड़ने के बाद अब धर्मित तूरखिया गोली का किरदार निभा रहे हैं.