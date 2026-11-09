कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 107.25 अंक उछलकर 81,106.65 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 58.25 अंकों की तेजी के साथ 25,044.65 पर बंद हुआ।

Stock market closing 9 November 2026: कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 107.25 अंक उछलकर 81,106.65 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 58.25 अंकों की तेजी के साथ 25,044.65 पर बंद हुआ।

बीएसई पर 12 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि 18 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 81,339.41 का ऊपरी स्तर, जबकि 80,519.31 का निचला स्तर छुआ। वहीं, निफ्टी ने 25,084.05 का उच्च स्तर और 24,838.75 का निम्न स्तर छुआ।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बीएसई पर ट्रेंट, SBIN, L&T, NTPC, HDFC बैंक, ICICI बैंक, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, रिलायंस, इंडिगो और कोटक बैंक के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। SBIN के शेयर में सबसे ज्यादा 2.43% की तेजी दर्ज की गई।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

बीएसई पर HCLTECH, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ITC, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, अल्ट्रासेमको, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, BEL और इटरनल के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। HCLTECH के शेयर में सबसे ज्यादा 2.49% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.39%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.55% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.10% की तेजी दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत फिसली

ब्रेंट क्रूड सोमवार को शाम 5.20 बजे 3.64% फिसलकर प्रति बैरल 94.64 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।