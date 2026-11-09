साउथ अफ्रीका दौरे लिए टीम का ऐलान, 1 टेस्ट मैच और 3-3 वनडे, टी20 मुकाबलों की होगी सीरीज

नई दिल्ली. भारतीय टीम को अगले महीने साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है. यहां महिला टीम एक मात्र टेस्ट मैच के साथ 3-3 वनडे और टी20 मुकाबलों की सीरीज में खेलने उतरेगी. हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है. पहली बार स्मृति मंधाना की कप्तानी में महिला टीम किसी विदेशी दौरे पर जाएगी. सोमवार, 9 नवंबर को बीसीसीआई ने तीनों ही फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया.
दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान
महिला चयन समिति ने दिसंबर में होने वाले दक्षिण अफ्रीका के आगामी ऑल-फॉर्मेट दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का चयन कर लिया है। इस दौरे पर भारतीय टीम एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी।
भारत की टेस्ट टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), स्नेह चरणी, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिंतिमणि कलिता और सयाली सतघरे।
🚨 News 🚨
#TeamIndia squads announced for all-format tour of South Africa 📝 👉
Smriti Mandhana takes charge as full-time Test captain 🙌
Details ▶️ https://t.co/L5jiMKSphi
#SAvIND https://t.co/67NvBjQGiH
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 9, 2026
भारत की वनडे टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), स्नेह चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, जिंतिमणि कलिता और सयाली सतघरे।
भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उपकप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेह चरणी, प्रेमा रावत, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और सयाली सतघरे।
भारत की महिला टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा 2026-27: पूरा शेड्यूल
|मैच नंबर
|दिन
|तारीख
|मुकाबला
|वेन्यू
|1
|बुधवार
|9 दिसंबर 2026
|टेस्ट
|गकेबरहा
|2
|बुधवार
|16 दिसंबर 2026
|पहला वनडे
|पार्ल
|3
|शनिवार
|19 दिसंबर 2026
|दूसरा वनडे
|केपटाउन
|4
|मंगलवार
|22 दिसंबर 2026
|तीसरा वनडे
|ब्लोमफोंटेन
|5
|शनिवार
|26 दिसंबर 2026
|पहला टी20
|बेनोनी
|6
|मंगलवार
|29 दिसंबर 2026
|दूसरा टी20
|पोटचेफस्ट्रूम
|7
|बुधवार
|30 दिसंबर 2026
|तीसरा टी20
|पोटचेफस्ट्रूम