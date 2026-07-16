Stock market closed : सपाट बंद हुआ बाजार, बैंकिंग के शेयर फिसले, IT उछले

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स महज 1 अंक बढ़कर तो निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंकिंग के ज्यादातर शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

Stock Market Closed (आज समाज), मुंबई : IT कंपनियों के शेयरों में उछाल की वजह से भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 1.44 अंक उछलकर 77,186 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी (Nifty) 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,072 पर बंद हुआ। बीएसई पर इंडिगो के शेयर में सबसे ज्यादा 1.84% की तेजी दर्ज की गई, जबकि इटरनल के शेयर में सबसे ज्यादा 2.82% की गिरावट देखी गई।

इन शेयरों में तेजी

इंडिगो, एचसीएलटेक, बजाज फाइनेंस, मारुति, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा,

टाइटन, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ICICI बैंक,टाटा स्टील, SBIN और पावरग्रिड के शेयरों में तेजी देखी गई।

इन शेयरों में गिरावट

सन फार्मा, एशियन पेंट, रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, अडाणी पोर्ट्स, एलटी, ट्रेंट, कोटक बैंक, अल्ट्रासेमको, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिन्सर्व, बीईएल और इटरनल के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,579 का ऊपरी स्तर और 77,086 का निचला स्तर छुआ।

कच्चे तेल की कीमत घटी

बुधवार को कच्चे तेल की कीमत में 0.23% की गिरावट दर्ज की गई। शाम 4.22 बजे ब्रेंड क्रूड की कीमत प्रति बैरल 84.72 डॉलर थी।

बढ़त के साथ खुला था बाजार

गुरुवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 203 अंकों की तेजी के साथ 77,388 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 64 अंकों की मामूली तेजी के साथ 24,142 पर खुला।

ब्रॉडर मार्केट का क्या रहा रुख?

ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर रहा। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.4% की गिरावट आई। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुआ।