Petrol-Diesel Price Today 15 July 2026: टैंक फुल कराने से पहले जान लें नए रेट, आज आपके शहर में क्या है भाव?

Petrol-Diesel Price Today 15 July 2026: आज 15 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. टैंक फुल कराने से पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें.

Petrol-Diesel Price Today 15 July 2026: अगर आप आज अपनी कार, बाइक या अन्य वाहन में पेट्रोल-डीजल भरवाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा कीमतों पर एक नजर डालना जरूरी है. सरकारी तेल कंपनियों ने 15 जुलाई 2026 के लिए ईंधन के नए रेट जारी कर दिए हैं. राहत की बात ये है कि आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है, इसलिए आने वाले दिनों में दाम प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में अपने शहर के लेटेस्ट रेट जानकर ही टैंक फुल कराना बेहतर रहेगा.

आज पेट्रोल-डीजल के दाम में हुआ बदलाव?

15 जुलाई 2026 को जारी ताजा रेट के अनुसार देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. तेल कंपनियों ने आज किसी भी तरह की बढ़ोतरी या कटौती की घोषणा नहीं की है. इसके बावजूद अलग-अलग शहरों में कीमतें पहले की तरह अलग-अलग बनी हुई हैं. नीचे आप शहरवार पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट देख सकते हैं.

पेट्रोल के आज के दाम (Petrol Rate Today 15 July 2026)

दिल्ली- 102.12 रुपये

मुंबई- 111.21 रुपये

कोलकाता- 113.51 रुपये

अहमदाबाद- 101.70 रुपये

चेन्नई- 107.77 रुपये

पटना- 113.35 रुपये

लेह- 109.81 रुपये

हैदराबाद- 115.69 रुपये

कोहिमा- 104.39 रुपये

आज का डीजल का दाम (Diesel Price Today 15 July 2026)

दिल्ली- 95.20 रुपये

मुंबई 97.83 रुपये

कोलकाता- 99.82 रुपये

अहमदाबाद- 97.84 रुपये

चेन्नई- 99.55 रुपये

पटना- 99.36 रुपये

लेह- 97.92 रुपये

हैदराबाद- 103.82 रुपये

कोहिमा- 95.91 रुपये

रोज कितने बजे जारी होते हैं नए रेट?

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें अपडेट करती हैं. यदि किसी दिन कीमतों में बदलाव होता है, तो उसकी जानकारी भी इसी समय जारी की जाती है. इसलिए वाहन में ईंधन भरवाने से पहले ताजा रेट जरूर जांच लें.