Monsoon News: खत्म नहीं मानसून सिर्फ ब्रेक पर, 11 साल में तीसरी बनी ऐसी स्थिति, जाने क्या होता है मानसून ब्रेक

आईएमडी के अनुसार देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश कम हो गई है और यह केवल मानसून ब्रेक है न कि मानसून खत्म हो गया है। अगले सप्ताह फिर मानसूनी बारिश का अनुमान है। मानसून ब्रेक में कुछ राज्यों में तापमान और उसम बढ़ेगी

दिल्ली व पंजाब-हरियाणा समेत कई हिस्सों में कम हुई बारिश

छह से सात दिन कमजोर रह सकती हैं बारिश की गतिविधियां

Monsoon News, (आज समाज), नई दिल्ली: मानसून सीजन में जुलाई आमतौर पर झमाझम बारिश का महीना माना जाता है, लेकिन बीते कुछ दिन से आप देख रहे हैं कि इस बार उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश के बाद अचानक मौसम में परिवर्तन आ गया है और बादल गायब हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार यह बदलाव मानसून सीजन का खत्म होना नहीं, बल्कि यह ‘मानसून ब्रेक’ है। इस दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल बिहार और हिमालय की तलहटी वाले इलाके में अच्छी बारिश जारी रह सकती है।

कुछ दिन से इन इलाकों में काम हो गई है बारिश

देश की राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा-पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी व एमपी के कई इलाकों में कुछ दिन से बारिश कम हो गई है और कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। इन जगहों पर धूप निकल रही है और उमस भी लगातार बढ़ रही है। आईएमडी के अनुसार ‘मानसून ब्रेक’ के कारण ऐसा हो रहा है और अगले 5-6 दिन तक देश के बड़े भाग में इसी तरह बारिश की गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मानसून खत्म हो गया है। आईएमडी ने कहा है कि वर्ष 2015 और 2021 के बाद पिछले 11 वर्ष में यह तीसरी बार है जब देश के बड़े हिस्से में जुलाई महीने में मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बनी है।

मानसून ब्रेक का मतलब

मौसम से जुड़े अधिकारियों के अनुसार मानसून ब्रेक का मतलब है कि कुछ दिन के लिए मानसूनी बारिश का कमजोर पड़ जाना। हर वर्ष मानसून के दौरान ऐसा समय एक बार आता है जब अचाकन बारिश कम हो जाती है। उनका कहना है कि यह मौसम का सामान्य हिस्सा है और इसे ही ‘ब्रेक इन मानसून’ कहते हैं। इस स्थिति में आसमान से बादल पूरी तरह गायब नहीं होते, बल्कि उनका रुख चेंज हो जाता है। नतीजतन देश के कुछ हिस्सों में बारिश घट जाती, जबकि अन्य हिस्सों में सामान्य अथवा उससे अधिक बारिश होने लगती है। यानी मानसून जाता नहीं है, सिर्फ कुछ दिन के लिए उसकी सक्रियता घट जाती है।

देश में बारिश का बड़ा कारण मानसून ट्रफ

बता दें कि भारत में मानसून ट्रफ के प्रभाव से अधिकतर बारिश होती है। आईएमडी के अनुसार यह कम दबाव वाली एक लंबी पट्टी होती है, जो पूरे मानसून को कंट्रोल करती है। जब यह ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में रहती है, तब देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होती है, पर जब यह ट्रफ उत्तर की ओर खिसककर हिमालय की तलहटी के नजदीक पहुंच जाती है, तब उत्तर-पश्चिम, मध्य व दक्षिण भारत में बारिश घट जाती है। इसी स्थिति को भी मानसून ब्रेक कहा जाता है।

जानें क्या कहते हैं महेश पहलावत

स्काईमेट वेदर चीफ व मौसम विज्ञानी महेश पहलावत के मुताबिक मानसून ब्रेक जुलाई-अगस्त में अक्सर एक-दो बार जरूरत होता है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्ष से पूरा मानसून ब्रेक नहीं हो रहा है। अभी उत्तर-पश्चिम एवं मध्य भारत में सूखे की स्थिति है, पर पूर्वी भारत में बारिश हो रही है। दरअसल, यह खरीफ का सीजन है और इसमें ज्यादातर खेती मानसून की बारिश पर डेपेंड रहती है, इसलिए बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ना लाजिमी है। हालांकि पहलावत ने कहा है कि मानसून के दोबारा एक्टिव होने के बाद ही इन इलाकों में फिर बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर, आसपास 37-38 डिग्री तक रह सकता है तापमान

महेश पहलावत के अनुसार पश्चिमी उत्तर व मध्य भारत में 19-20 जुलाई तक बारिश न होने का अनुमान है। इस कारण दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में बारिश बुरी तरह प्रभावित रहेगी। दिल्ली व आसपास के इलाकों में इस दौरान अधिकतम तापमान 37-38 डिग्री तक रह सकता है।

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