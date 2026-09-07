Himachal Gold Silver Price Today: सोने के भाव ने मचाई हलचल! हिमाचल में आज सोना-चांदी का रेट जानें

Himachal Pradesh Gold Silver Rate Today 7 September 2026: हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर 2026 को सोने-चांदी के भाव में बदलाव दर्ज हुआ. आइए जानते हैं कितने में मिल रहा सोना-चांदी.

Himachal Pradesh Gold Silver Rate Today 7 September 2026: हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में निवेशकों और खरीदारों की खास दिलचस्पी बनी हुई है. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,290 से ₹14,485 प्रति ग्राम है. वहीं, 24 कैरेट शुद्ध सोना लगभग ₹15,005 से ₹15,209 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है.

22 और 24 कैरेट सोने का आज का भाव

आज हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹15,005-₹15,209 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोने को अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है, इसलिए इसका भाव 22 कैरेट की तुलना में अधिक रहता है.

दूसरी ओर, 22 कैरेट सोने का रेट लगभग ₹14,290-₹14,485 प्रति ग्राम है. आभूषण खरीदने वालों के बीच 22 कैरेट सोने की मांग आम तौर पर अधिक रहती है.

चांदी की कीमत कितनी है?

सोने के साथ-साथ चांदी के भाव पर भी बाजार की नजर है. 7 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में चांदी की कीमत करीब ₹250 से ₹255 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग ₹2,500 से ₹2,550 बैठता है.

वहीं, एक किलोग्राम चांदी की अनुमानित कीमत ₹2.50 लाख से ₹2.55 लाख के बीच है. अलग-अलग शहरों और विक्रेताओं के आधार पर वास्तविक कीमत में मामूली अंतर हो सकता है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना या चांदी खरीदते समय केवल बाजार भाव देखना पर्याप्त नहीं है. आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क शामिल हो सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस दिन का अंतिम बिक्री भाव और बिल की पूरी जानकारी जरूर जांच लें.