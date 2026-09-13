Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, 24 कैरेट का भाव पहुंचा ₹14,968, जानें चांदी का हाल

Himachal Pradesh Gold Silver Price 13 September 2026: हिमाचल में सोने-चांदी के भाव ने बढ़ाई हलचल! 24 कैरेट सोना ₹14,968 और 22 कैरेट ₹14,255 प्रति ग्राम है. खरीदारी से पहले ताजा रेट जानें.

Himachal Pradesh Gold Silver Price 13 September 2026: हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले खरीदारों के लिए आज के भाव महत्वपूर्ण हैं. दिए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,968 प्रति ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,255 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, चांदी की कीमत करीब ₹272.10 प्रति ग्राम और ₹2,72,100 प्रति किलोग्राम बताई गई है.

24 कैरेट सोने का भाव

24 कैरेट सोना अपनी उच्च शुद्धता के लिए जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश में इसका मौजूदा भाव ₹14,968 प्रति ग्राम है. निवेश या शुद्ध सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह दर अहम मानी जाती है. हालांकि, आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है.

22 कैरेट सोने की कीमत

आभूषणों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,255 प्रति ग्राम है. 22 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मिलावट होने के कारण इसकी कीमत 24 कैरेट सोने की तुलना में कम रहती है. खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से अंतिम बिल और लागू शुल्क की पुष्टि करना उचित है.

हिमाचल प्रदेश में चांदी के दाम

चांदी की कीमतों की बात करें तो राज्य में इसका भाव करीब ₹272.10 प्रति ग्राम है. एक किलोग्राम चांदी के लिए खरीदारों को लगभग ₹2,72,100 चुकाने पड़ सकते हैं. चांदी के दाम भी बाजार की गतिविधियों के साथ बदल सकते हैं.

रोजाना भाव कहां देखें?

सोने के दैनिक रेट के लिए Policybazaar Gold Rates in Himachal Pradesh और चांदी के लाइव अपडेट के लिए Kotak Neo Silver Rates in Himachal Pradesh देखे जा सकते हैं. कीमतों में बदलाव होने की संभावना को देखते हुए खरीदारी से पहले ताजा दर जरूर जांचें.