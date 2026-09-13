Haryana Gold Silver Price 13 September 2026: हरियाणा में सोने-चांदी के दाम ने मचाई हलचल, चेक करें आज का रेट

Haryana Gold Silver Price 13 September 2026: हरियाणा में 13 सितंबर 2026 को सोने-चांदी के भाव में तेजी बनी हुई है. 24 कैरेट सोना ₹1,54,530 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी ₹2,61,900 प्रति किलो पहुंची.

Haryana Gold Silver Price 13 September 2026: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए 13 सितंबर 2026 के ताजा भाव सामने आ गए हैं. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,54,530 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी का भाव ₹2,61,900 प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज किया गया है.

हरियाणा में आज सोने का भाव

13 सितंबर को हरियाणा में अलग-अलग शुद्धता वाले सोने की कीमत इस प्रकार है:

– 24 कैरेट सोना: ₹1,54,530 प्रति 10 ग्राम, यानी ₹15,453 प्रति ग्राम

– 22 कैरेट सोना: ₹1,41,550 प्रति 10 ग्राम, यानी ₹14,155 प्रति ग्राम

– 18 कैरेट सोना: ₹1,15,900 प्रति 10 ग्राम, यानी ₹11,590 प्रति ग्राम

– 14 कैरेट सोना: ₹90,090 प्रति 10 ग्राम, यानी ₹9,009 प्रति ग्राम

इन दरों से साफ है कि सोने की कीमत उसकी शुद्धता के अनुसार बदलती है. आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 22 कैरेट सोना आम तौर पर महत्वपूर्ण होता है, जबकि निवेश के लिहाज से 24 कैरेट सोने की कीमत पर विशेष नजर रहती है.

चांदी के दाम भी मजबूत

हरियाणा में 13 सितंबर 2026 को चांदी का भाव ₹2,619 प्रति 10 ग्राम बताया गया है. वहीं, एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए करीब ₹2,61,900 खर्च करने पड़ सकते हैं.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहक को दिन का ताजा भाव जरूर जांच लेना चाहिए. आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क शामिल होने के कारण बाजार में भुगतान की जाने वाली राशि बताए गए बेस रेट से अलग हो सकती है.