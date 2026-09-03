Himachal Pradesh Gold Silver Price Today: सोना या चांदी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले चेक करें हिमाचल के आज के रेट

Himachal Pradesh Gold Silver Price 3 September 2026: हिमाचल प्रदेश में आज 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,315 और 24 कैरेट सोना ₹15,031 प्रति ग्राम है. चांदी ₹250 प्रति ग्राम के भाव पर बिक रही है.

Himachal Pradesh Gold Silver Price 3 September 2026: हिमाचल प्रदेश में आज सोने और चांदी की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,315 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹15,031 प्रति ग्राम है. वहीं, चांदी का भाव ₹250 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है.

22 कैरेट सोने का आज का भाव

22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए अधिक इस्तेमाल किया जाता है. हिमाचल प्रदेश में आज इसकी कीमत ₹14,315 प्रति ग्राम है. वहीं, 8 ग्राम 22 कैरेट सोने के लिए ग्राहकों को करीब ₹1,14,520 चुकाने होंगे.

24 कैरेट सोने की कीमत

24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है. आज हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,031 प्रति ग्राम है. इसके हिसाब से 8 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,20,248 बैठती है.

द हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार, “Gold price in Himachal pradesh today is ₹14,315 per gram for 22 karat gold and ₹15,031 per carat gold.”

चांदी के भाव में भी तेजी पर नजर

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत भी खरीदारों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है. हिमाचल प्रदेश में आज चांदी ₹250 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है. 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,500, जबकि एक किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,50,000 है.

सोना या चांदी खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय लागू भाव की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा, क्योंकि वास्तविक खरीद मूल्य में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं.