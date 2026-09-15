Haryana Gold Silver Price Today: सोना खरीदने से पहले देख लें आज का भाव, हरियाणा में कीमत पहुंची इतनी

Haryana Gold Silver Price 15 September 2026: 15 सितंबर 2026 को हरियाणा में 24 कैरेट सोना ₹1,54,730 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,61,900 प्रति किलो पर कारोबार कर रही है.

Haryana Gold Silver Price 15 September 2026: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले खरीदारों के लिए 15 सितंबर 2026 के ताजा भाव सामने आए हैं. आज राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,54,730 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी लगभग ₹2,61,900 प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है.

हरियाणा में आज सोने का भाव

15 सितंबर को हरियाणा में 24 कैरेट सोना करीब ₹1,54,730 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. इस हिसाब से 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹15,473 बैठती है.

वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,41,590 से ₹1,42,550 प्रति 10 ग्राम के बीच है. 22 कैरेट सोने की कीमत में स्थानीय बाजार, मांग और अन्य कारकों के कारण मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.

चांदी की कीमत भी मजबूत

हरियाणा में चांदी का भाव 15 सितंबर 2026 को करीब ₹2,61,900 प्रति किलोग्राम है. छोटे वजन में इसकी कीमत देखें तो 100 ग्राम चांदी लगभग ₹26,190, 10 ग्राम करीब ₹2,619 और 1 ग्राम लगभग ₹262 में मिल रही है.

कीमती धातुओं के भाव में दिनभर उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा. आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं.

एक नजर में आज के भाव

– 24 कैरेट सोना: ₹1,54,730/10 ग्राम

– 22 कैरेट सोना: ₹1,41,590–₹1,42,550/10 ग्राम

– 24 कैरेट सोना: ₹15,473/ग्राम

– चांदी: ₹2,61,900/किलोग्राम

– चांदी: ₹26,190/100 ग्राम

– चांदी: ₹2,619/10 ग्राम

– चांदी: करीब ₹262/ग्राम

नोट: दिए गए भाव अनुमानित हैं और बाजार के अनुसार बदल सकते हैं.