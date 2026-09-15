Gold Silver Price Today: हिमाचल में सोना हुआ इतना महंगा, चांदी का भाव भी जानकर रह जाएंगे हैरान

Himachal Pradesh Gold Silver Price 15 September 2026: हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए आज, 15 सितंबर 2026, के ताजा भाव सामने आ गए हैं. राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹15,021 प्रति ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग ₹13,759 प्रति ग्राम के स्तर पर है. वहीं, चांदी का भाव करीब ₹229 प्रति ग्राम यानी ₹2,28,920 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है.
हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने का भाव
शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट सोना सबसे उच्च श्रेणी का सोना माना जाता है. 15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में इसका भाव लगभग ₹15,021 प्रति ग्राम है. वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब ₹1,50,212 में उपलब्ध है.
सोने की कीमतों में बदलाव का असर निवेशकों के साथ-साथ उन ग्राहकों पर भी पड़ता है, जो शादी-ब्याह या अन्य अवसरों के लिए सोने की खरीदारी की योजना बना रहे हैं.
22 कैरेट सोने की कीमत
आभूषणों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत भी आज महत्वपूर्ण स्तर पर बनी हुई है. राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹13,759 प्रति ग्राम बताया गया है. 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,37,594 है.
स्थानीय बाजार में वास्तविक खरीदारी के दौरान कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क जुड़ सकते हैं.
चांदी के आज के भाव
हिमाचल प्रदेश में चांदी की कीमत करीब ₹228.92 प्रति ग्राम है. इसके आधार पर एक किलोग्राम चांदी का भाव लगभग ₹2,28,920 बैठता है.
चांदी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर आभूषणों के अलावा निवेश और औद्योगिक मांग पर भी पड़ सकता है.
आज के मेन भाव एक नजर में
– 24 कैरेट सोना: ₹15,021 प्रति ग्राम
– 24 कैरेट सोना: ₹1,50,212 प्रति 10 ग्राम
– 22 कैरेट सोना: ₹13,759 प्रति ग्राम
– 22 कैरेट सोना: ₹1,37,594 प्रति 10 ग्राम
– चांदी: ₹228.92 प्रति ग्राम
– चांदी: ₹2,28,920 प्रति किलोग्राम