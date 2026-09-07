Haryana Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने से पहले जरूर देख लें आज के भाव

Haryana Gold Silver Price Today 7 September 2026: 7 सितंबर 2026 को हरियाणा में 22 कैरेट सोना ₹14,290 और 24 कैरेट ₹15,005 प्रति ग्राम है. चांदी करीब ₹2.67 लाख प्रति किलो के भाव पर है.

Haryana Gold Silver Price Today 7 September 2026: हरियाणा में 7 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में निवेशकों तथा खरीदारों की खास दिलचस्पी बनी हुई है. उपलब्ध बाजार आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,290 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना लगभग ₹15,005 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, चांदी की कीमत करीब ₹2,67,000 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. स्थानीय बाजार और शहर के अनुसार कीमतों में मामूली अंतर संभव है.

22 और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट

आज हरियाणा में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,290 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,42,900 बैठती है.

दूसरी ओर, अधिक शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,005 प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदने के लिए लगभग ₹1,50,050 खर्च करने पड़ सकते हैं.

सोने की खरीदारी करते समय ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू करों के कारण अंतर हो सकता है.

चांदी की कीमत भी मजबूत

हरियाणा के प्रमुख बाजारों में चांदी का भाव करीब ₹2,67,000 प्रति किलोग्राम है. इसके मुताबिक 10 ग्राम चांदी की अनुमानित कीमत लगभग ₹2,670 होती है. गुरुग्राम जैसे प्रमुख बाजारों और अन्य स्थानीय सर्राफा बाजारों में वास्तविक कीमत थोड़ी अलग हो सकती है.

शहर के हिसाब से बदल सकते हैं रेट

सोने-चांदी के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, मांग और स्थानीय बाजार परिस्थितियों समेत कई कारकों से प्रभावित होते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.