Haryana News: रेवाड़ी में डेयरी फार्म की जमीन में दबा मिला शव, 2 युवकों पर शक, पुलिस ने जुटाए सबूत

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Amit Upadhyay
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Rewari Crime News: रेवाड़ी के धारूहेड़ा क्षेत्र के भटसाना गांव में एक डेयरी फार्म की जमीन के अंदर शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने खुदाई कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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रेवाड़ी में रविवार को एक डेयरी फार्म की जमीन में दबा हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई।

Rewari Crime News: हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा क्षेत्र के गांव भटसाना में एक डेयरी फार्म के परिसर में जमीन के अंदर शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव रविवार को प्राथमिक स्कूल के पास स्थित डेयरी फार्म की जमीन में दबा मिला। सूचना मिलने के बाद धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शव को देर रात बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। यह डेयरी गुरुग्राम के फाजिलपुर का निवासी अरुण कुमार चलाता है।

सफेद कार से पहुंचे थे दो युवक

जानकारी के अनुसार रविवार को एक युवक अपने साथी के साथ सफेद रंग की कार में डेयरी फार्म पहुंचा था। इसी दौरान वहां काम करने वाली एक महिला ने दोनों को जमीन खोदकर कुछ दबाते हुए देखा। महिला के पास उस समय मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए वह तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दे सकी। शाम को उसका बेटा घर लौटा तो महिला ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद बेटे ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

जमीन खोदकर निकाला गया शव

पुलिस के पहुंचने के बाद जमीन में दबे शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि घटनास्थल से संभावित साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया गया। टीम के पहुंचने और जरूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद देर रात शव को जमीन से बाहर निकाला गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। अब जांचकर्ताओं की कोशिश यह पता लगाने की है कि शव वहां कब और किन परिस्थितियों में दबाया गया था।

डेयरी फार्म से जुड़े लोगों से पूछताछ

जानकारी के मुताबिक फाजिलपुर निवासी अरुण कुमार ने भटसाना गांव में करीब 12 एकड़ जमीन ली हुई है, जहां भैंसों की डेयरी संचालित होती है। डेयरी में कई मजदूर काम करते हैं। शव इसी परिसर में मिलने के बाद पुलिस फार्म से जुड़े लोगों और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटा रही है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रविवार को सफेद कार से फार्म पर पहुंचे दोनों युवक कौन थे और उनका डेयरी परिसर से क्या संबंध था। डेयरी परिसर के आसपास संदिग्ध गतिविधि और बदबू को लेकर भी जानकारी सामने आई है। इसके बाद जमीन में कुछ दबे होने का शक गहराया। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

पोस्टमार्टम से पता चलेगा मौत का कारण

रात करीब 10 बजे तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई और मौत का समय लगभग कब का है। धारूहेड़ा थाना प्रभारी फूल कुमार ने बताया कि पुलिस को एक व्यक्ति का शव दबाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। पुलिस के सामने फिलहाल कई सवाल हैं- मृतक कौन है, उसकी मौत कैसे हुई, शव डेयरी परिसर में कब लाया गया और जमीन में किसने दबाया? इसके अलावा सफेद कार से पहुंचे दोनों युवकों की पहचान भी जांच में अहम कड़ी हो सकती है।