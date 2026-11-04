Amul Price Hike Before Diwali: डेयरी कंपनी ने दिवाली से पहले बढ़ाए दाम, देखें पूरी रेट लिस्ट, किन प्रोडक्ट को किया महंगा?

दिवाली के त्योहार से पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है. देश के प्रमुख डेयरी ब्रांड अमूल ने घी और मक्खन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है.

नई दिल्ली. देशवासियों की जेब पर एक बार फिर से त्योहार में असर पड़ने वाला है. दिवाली से पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है. देश के प्रमुख डेयरी ब्रांड अमूल ने घी और मक्खन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) की ओर से विपणन में जारी की गई. यह बात साफ है कि कीमतों में इजाफे का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि त्योहार के दौरान घरों में मिठाइयां और पकवान बनाने वालों का बजट बढ़ सकता है.

देश के प्रतिष्ठित ब्रांड अमूल ने एक किलो घी के पैक की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है. 500 ग्राम प्योर घी के पैक और मक्खन की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं. दिवाली के मौके पर घी और मक्खन की मांग पहले से ही अधिक रहती है. ऐसे में कीमतों में इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है.

अमूल घी और मक्खन की नई कीमतें, यहां देखें पूरी लिस्ट

अमूल के अलग-अलग पैक की कीमतों में अलग-अलग इजाफा किया गया है. एक किलो घी के पैक पर सबसे ज्यादा 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. मक्खन के 100 ग्राम पैक की कीमत में 3 रुपये का इजाफा किया गया है.

उत्पाद पुरानी कीमत नई कीमत बढ़ोतरी अमूल घी (1 किलो) 630 रुपये 680 रुपये 50 रुपये प्योर घी (500 ग्राम थैली) 325 रुपये 345 रुपये 20 रुपये मक्खन (100 ग्राम) 63 रुपये 66 रुपये 3 रुपये मक्खन (500 ग्राम) 310 रुपये 325 रुपये 15 रुपये

अमूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी घी की अलग-अलग किस्मों की कीमतें दर्ज हैं. यहां गाय का घी 740 रुपये प्रति लीटर, सागर घी 710 रुपये और भैंस का घी 720 रुपये प्रति लीटर की कीमत है. प्योर घी और कॉम्बो पैक जैसी कुछ किस्में ऑनलाइन उपलब्ध नहीं दिखाई दे रही हैं.

घी की कीमतों के साथ सप्लाई पर भी बढ़ा दबाव

घी के दाम बढ़ने के बीच बाजार में इसकी उपलब्धता को लेकर भी परेशानी सामने आ रही है. वडोदरा और अहमदाबाद के खुदरा दुकानदारों के मुताबिक, गणेश उत्सव के बाद से अमूल गाय के घी की सप्लाई प्रभावित हुई है. दुकानों पर मांग के मुकाबले कम माल पहुंच रहा है. यह समस्या केवल गुजरात तक सीमित नहीं है. पुणे, कोलकाता और जम्मू-कश्मीर समेत कई जगहों से भी घी की कमी की शिकायतें सामने आई हैं. वडोदरा के कुछ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें जरूरत के मुकाबले बहुत कम मात्रा में घी मिल पा रहा है.

जीएसटी में कटौती के बाद अमूल ने घटाए थे दाम

इससे पहले पिछले साल सितंबर में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद डेयरी उत्पादों पर टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया था. इसके बाद अमूल ने अपने 700 से अधिक उत्पादों की कीमतों में कटौती की थी. उस समय एक लीटर घी की कीमत 650 रुपये से घटाकर 610 रुपये कर दी गई थी. 100 ग्राम मक्खन का पैकेट 62 रुपये से घटकर 58 रुपये का हो गया था. अब घी और मक्खन की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को मिली राहत खत्म हो गई है. गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई की स्थिति पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.