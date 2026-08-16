Himachal Gold Silver Price Today: आज सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जानें ताजा रेट

Himachal Gold Silver Price Today 16 August 2026: आज 16 अगस्त 2026 को हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ चांदी के ताजा भाव जानें.

Himachal Gold Silver Price Today 16 August 2026: हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है. बाजार अपडेट के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,320 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,036 प्रति ग्राम है. वहीं, चांदी की कीमत करीब ₹255 प्रति ग्राम बताई गई है.

22 और 24 कैरेट सोने का आज का भाव (Himachal 22K, 24K Gold Price Today)

हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोना ₹14,320 प्रति ग्राम के आसपास है. 10 ग्राम सोने की कीमत करीब ₹1,43,200 है. वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,036 प्रति ग्राम है और 10 ग्राम के लिए करीब ₹1,50,360 चुकाने पड़ सकते हैं.

इसके अलावा, 18 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹11,277 प्रति ग्राम बताई गई है. सोने की कीमत उसकी शुद्धता के हिसाब से अलग-अलग होती है, इसलिए खरीदारी करते समय कैरेट जरूर जांचना चाहिए.

हिमाचल में चांदी कितने रुपये की है? (Himachal Silver Price Today)

राज्य में चांदी का भाव करीब ₹255 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,55,000 बैठती है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में चांदी के भाव में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

शिमला में सोने और चांदी का भाव

राजधानी शिमला में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,320 प्रति ग्राम और 10 ग्राम के लिए ₹1,43,200 है. 24 कैरेट सोना ₹15,036 प्रति ग्राम यानी 10 ग्राम के लिए करीब ₹1,50,360 है.

शिमला में 18 कैरेट सोने का भाव करीब ₹11,716 प्रति ग्राम बताया गया है. वहीं, चांदी की कीमत ₹234.80 प्रति 10 ग्राम और करीब ₹2,34,831 प्रति किलोग्राम है.

मंडी में सोने के दाम

मंडी में सोने के भाव में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. यहां 22 कैरेट सोना करीब ₹14,330 प्रति ग्राम और 10 ग्राम के लिए ₹1,43,300 है. 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,045 प्रति ग्राम और 10 ग्राम के लिए करीब ₹1,50,450 है,

मंडी में चांदी का भाव करीब ₹235 प्रति 10 ग्राम है. एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,35,041 बताई गई है.

सोना-चांदी खरीदने से पहले ध्यान दें

सोने और चांदी के भाव बाजार में लगातार बदल सकते हैं. इसके अलावा, ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क भी जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने शहर के ज्वेलर से अंतिम कीमत की जानकारी लेना बेहतर है.

नोट: ऊपर बताए गए भाव 16 अगस्त 2026 के उपलब्ध बाजार अपडेट पर आधारित हैं. अलग-अलग शहरों और दुकानों में वास्तविक कीमत कुछ अलग हो सकती है.