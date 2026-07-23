Gold Silver Price Today 23 July 2026: सोना खरीदने से पहले जान लें आज का नया रेट, दाम देखकर चौंक जाएंगे

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Sanskriti Jaipuria
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Aaj Ka Sone Chandi Ka Daam | Gold-Silver Price Today 23 July 2026: 23 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. 24 कैरेट सोना 1,46,520 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,40,100 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रही.

Gold-Silver Price Today 23 July 2026: आज 23 जुलाई को देशभर के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. पिछले कारोबारी दिन में हुई तेज बढ़ोतरी के बाद आज सोने के दाम में न तो कोई नई तेजी देखने को मिली और न ही गिरावट दर्ज की गई. यानी खरीदारों और निवेशकों के लिए आज बाजार कल के स्तर पर ही कायम है.

24, 22 और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट

आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,520 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है. अगर 18 कैरेट की बात करें तो इसकी कीमत 1,09,890 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है. दूसरी ओर, चेन्नई में स्थानीय करों के कारण सोना सबसे महंगा बना हुआ है, जहां 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,48,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

ऊंचे स्तर पर क्यों टिके हुए हैं सोने के दाम?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ाया है. ऐसे समय में सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे इसकी कीमतों पर दबाव ऊपर की ओर बना रहता है.

इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी भी घरेलू बाजार में सोने को महंगा बनाए हुए है. आयातित धातु होने के कारण रुपये के कमजोर होने से सोने की लागत बढ़ जाती है, जिसका असर सीधे घरेलू कीमतों पर दिखाई देता है.

आज चांदी का भाव

चांदी की कीमतों में भी आज कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. घरेलू हाजिर बाजार में चांदी का औसत भाव 2,40,100 रुपये प्रति किलोग्राम है. यानी 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2,401 रुपये बैठती है.

राजधानी दिल्ली और चेन्नई में चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. वहीं मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में इसका भाव 2,40,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है.