देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चालू वित्त वर्ष के जुलाई महीने में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी की बिक्री बीते महीने साल दर साल आधार पर 20% बढ़कर 60,048 यूनिट रही।

Mahindra & Mahindra July Sales: देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चालू वित्त वर्ष के जुलाई महीने में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी की बिक्री बीते महीने साल दर साल आधार पर 20% बढ़कर 60,048 यूनिट रही। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 49,871 गाड़ियां बेची थीं।

जून के मुकाबले मंद रही बिक्री

हालांकि, महीने दर महीने के आधार पर महिंद्रा की बिक्री लगभग स्थिर रही। कंपनी ने जून 2026 में कुल 60,393 गाड़ियां बेची थीं। इस तरह जुलाई महीने में महीने दर महीने के आधार पर सिर्फ 1% की गिरावट दर्ज की गई। स्कॉर्पियो रेंज महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी रही, जबकि थार, XUV 3X0, बोलेरो और XUV 7X0 की बिक्री में भी अच्छा योगदान रहा। वहीं, जुलाई महीने में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV की बिक्री में थोड़ी सुस्ती देखी गई।

स्कॉर्पियो

जुलाई 2026 में स्कॉर्पियो की कुल बिक्री 16% उछलकर 16,009 गाड़ियां रहीं। पिछले साल के इसी महीने में 13,747 स्कॉर्पियो की बिक्री हुई थी। हालांकि अगर पिछले महीने से तुलना करें, इसकी बिक्री में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जून में 14,097 स्कॉर्पियो बिकी थीं।

थार

महिंद्रा की लाइफस्टाइल SUV थार की बिक्री जुलाई 2026 में 7% बढ़ोतरी के साथ 10,558 यूनिट्स रहीं। पिछले साल की इसी अवधि में थार की कुल बिक्री 9,845 यूनिट्स रही थीं। महीने-दर-महीने बिक्री में सिर्फ 1% की गिरावट दर्ज की गई। जून में कुल 10,669 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

XUV 3X0

जुलाई में महिंद्रा की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली गाड़ियों में XUV 3X0 भी शामिल रही। इस कॉम्पैक्ट SUV की बिक्री 30% की बड़ी बढ़ोतरी के साथ 9,429 यूनिट्स रहीं। जुलाई 2025 में इसकी 7,238 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

बोलेरो

लंबे समय से बिक रही महिंद्रा बोलेरो ने एक और शानदार महीना दर्ज किया, जिसमें इसकी बिक्री साल दर साल आधार पर 24% बढ़कर 9,336 यूनिट्स रही। पिछले साल के इसी महीने में इसकी 7,513 यूनिट्स बिकी थीं। वहीं महीने दर महीने के आधार पर इसकी बिक्री में 2% की बढ़ोतरी देखी गई। जून में इसकी 9,115 यूनिट्स बिकी थीं।

XUV 7X0

महिंद्रा XUV 7X0 की जुलाई में साल दर साल आधार पर बिक्री 17% बढ़कर 8,233 यूनिट्स रहीं।, पिछले साल की समान अवधि में इसकी 7,054 यूनिट्स बिकी थीं।

XEV 9S

जुलाई 2026 में XEV 9S की बिक्री साल दर साल आधार पर 3% की बढ़ोतरी के साथ 4,131 यूनिट्स रहीं। पिछले महीने के मुकाबले बिक्री में 3% की वृद्धि देखी गई। जून में इसकी कुल 4,018 यूनिट्स बिकी थीं।