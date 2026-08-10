‘अंबरसरिया’ गाने को देखते ही पुलकित पर फिदा हो गई थीं कृति खरबंदा, फिर ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी!

We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026: We Women Want Conclave 2026 में कृति खरबंदा ने बताया कि पुलकित सम्राट को उन्होंने ‘अंबरसरिया’ गाने में देखकर पसंद किया था. उनका छोटा-सा क्रश बाद में प्यार और 2024 में शादी में बदल गया.

We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026: आज के ‘We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026’ में महिलाओं की जिंदगी, रिश्तों और उनके अनुभवों को लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आईं. इसी दौरान एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने भी अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया. शो के होस्ट उदय प्रताप सिंह से बातचीत के दौरान कृति ने बताया कि उन्हें पुलकित सम्राट ने पहली बार एक गाने में देखने के बाद ही पसंद आ गए थे.

कृति ने बताया कि पुलकित का फेमस गाना ‘अंबरसरिया’ देखने के बाद उनके मन में एक छोटा-सा क्रश था. खास बात ये है कि उस समय जो शख्स उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर अच्छा लगा था, वही आगे चलकर उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया.

‘अंबरसरिया’ देखकर आया था क्रश

बातचीत के दौरान कृति ने अपने और पुलकित के रिश्ते की शुरुआत से जुड़ी याद शेयर की. उन्होंने बताया कि ‘अंबरसरिया’ में पुलकित को देखने के बाद उन्हें वो काफी आकर्षक लगे थे. उस वक्त ये सिर्फ एक हल्का-फुल्का क्रश था और शायद कृति ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही पसंद प्यार में बदल जाएगी.

कृति की ये बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि कई बार किसी स्टार को पर्दे पर पसंद करना और असल जिंदगी में उससे जुड़ जाना दो बिल्कुल अलग बातें होती हैं. लेकिन कृति और पुलकित की कहानी में ये दोनों चीजें एक-दूसरे से जुड़ती नजर आती हैं.

स्क्रीन क्रश से शुरू हुई प्यार की कहानी

समय के साथ कृति और पुलकित की मुलाकातें और नजदीकियां बढ़ीं. दोनों के बीच दोस्ती के बाद प्यार का रिश्ता बना और उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया. आखिरकार 2024 में दोनों ने शादी कर ली.

इस तरह कृति का शुरुआती क्रश धीरे-धीरे एक असली रिश्ते में बदल गया. यही वजह है कि उनका ये पुराना किस्सा अब और भी खास लगता है. कभी जिस एक्टर को उन्होंने सिर्फ एक गाने में देखकर पसंद किया था, वही बाद में उनके जीवनसाथी बन गए.

कृति-पुलकित की जोड़ी में आज भी दिलचस्पी

कृति और पुलकित की निजी जिंदगी को लेकर फैंस की दिलचस्पी लंबे समय से बनी हुई है. दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और उनकी जोड़ी को भी दर्शक काफी पसंद करते हैं.

We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026 में कृति अपने रिश्ते की कहानी का एक दिलचस्प पहलू सामने लेकर आई. एक साधारण-सा सेलिब्रिटी क्रश कैसे वक्त के साथ प्यार और फिर शादी तक पहुंचा, कृति की बात ने इसी सफर की एक खूबसूरत झलक दिखा दी.