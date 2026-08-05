अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया। कैलिफोर्निया में अधिकारियों ने एक व्यक्ति को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया।

Armed man arrested near Trump’s golf course: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया। कैलिफोर्निया में अधिकारियों ने एक व्यक्ति को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति लॉस एंजेल्स इलाके में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास देखा गया था, जहां राष्ट्रपति एक फंडरेजिंग डिनर के लिए आने वाले थे।

ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास हुई गिरफ्तारी

जांचकर्ताओं के अनुसार, 38 साल के जीनिन जॉन टैले को रैंचो पालोस वर्डेस में ट्रंप नेशनल गोल्फ कोर्स में एक पिस्तौल और गैर-कानूनी गोला-बारूद के साथ पाया गया। लॉस एंजेल्स शेरिफ विभाग के अनुसार, उसे ”गोल्फ कोर्स के मैदान में घूमते हुए, तस्वीरें और वीडियो लेते हुए और सुरक्षा-योजना गतिविधियों पर नजर रखते हुए देखा गया।”

कैलिफोर्निया दौरे पर हैं ट्रंप

यह गिरफ्तारी रविवार दोपहर को हुई। ट्रंप अभी कैलिफोर्निया के दौरे पर हैं और मंगलवार को इसी कोर्स पर रिपब्लिकन पार्टी के फंडरेज़िंग डिनर में शामिल होंगे। टैले को छिपाकर हथियार रखने और आर्मर-पियर्सिंग (कवच-भेदी)/प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

डकैती मामले में थी व्यक्ति की तलाश

एक प्रेस विज्ञप्ति में शेरिफ विभाग ने कहा कि टैले को तब गिरफ्तार किया गया जब सादे कपड़ों में मौजूद फेडरल एजेंटों ने दोपहर में स्थानीय अधिकारियों को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना दी। जब पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि रैंचो पालोस वर्डेस से लगभग 15 मील (25 किमी) उत्तर में स्थित एल सेगुंडो पुलिस विभाग को एक डकैती के मामले में उसकी तलाश थी।

प्रतिबंधित हथियार भी मिले

अधिकारियों ने उसकी तलाशी ली और पाया कि उसके पास 16-राउंड वाली मैगजीन थी, जिसमें हॉलो-पॉइंट गोला- बारूद था। गोल्फ कोर्स में खड़ी उसकी गाड़ी में उन्हें एक लोडेड पिस्तौल और हॉलो-पॉइंट गोला-बारूद वाली एक लोडेड मैगजीन मिली।