Trump Proposed Hormuz Toll: होर्मुज पर नया खेल, हफ्ता वसूलने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं

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Sudhanshu Chouhan
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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टोल लगाने की घोषणा की है. ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने तंज कसते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जताई है.

Trump Proposed Hormuz Toll (आज समाज), वाशिंगटन/दुबई : ईरान के साथ संघर्षों को हवा देकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक नया शिगूफा छोड़ा है. उन्होंने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले अमेरिका उनसे 20 फीसदी टोल वसूलेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के बाद ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह होर्मुज में अमेरिका की किसी भी तरह की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा.

ट्रंप ने ये कहा

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ”होर्मुज स्ट्रेट खुला है और आगे भी खुला रहेगा. ईरान की इसमें कोई भूमिका नहीं है. ‘ईरान की ओर से किए गए ब्लॉकेड’ को हम जारी रख रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका मकसद ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों को इस क्षेत्र में घुसने या निकलने से रोकना है.बाकी सभी देश इस मार्ग का खुला और उचित उपयोग कर सकेंगे. अब से अमेरिका को ”होर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक” के तौर पर जाना जाएगा. हालांकि, इसके लिए सभी कारगो शिप को 20 फीसदी की दर से कीमत चुकानी होगी. यह कीमत दुनिया के इस बेहद खतरनाक जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने के लिए होगी. इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है.”

समुद्री कानून का उल्लंघन

ट्रंप ने भले ही यह घोषणा कर दी है, लेकिन यह खुले तौर पर समुद्री कानून का उल्लंघन है. संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून का आर्टिकल 38 दुनिया भर में होर्मुज स्ट्रेट सहित 100 से ज्यादा जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों को बिना किसी बाधा के “ट्रांजिट पैसेज” का अधिकार देता है.

ईरान ने कसा तंज

ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप पर तंज करते हुए एक्स पर लिखा, ”अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही में जो भी मदद करेगा उसे इसके लिए कीमत मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट का हमेशा से संरक्षक रहा है और आगे भी रहेगा.” वहीं, ईरान के टॉप मिलिट्री हेडक्वार्टर ‘खात्म अल-अंबिया’ ने कहा है कि वह होर्मुज स्ट्रेट के मामले में अमेरिका की किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा.

दुनिया पर क्या होगा असर?

अमेरिका भले ही होर्मुज स्ट्रेट पर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, लेकिन इसके गंभीर नतीजे दुनिया के बाकी देशों को भुगतने पड़ेंगे. अगर अमेरिका इस तरह का कोई भी कदम उठाता है, तो ईरान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा. नतीजतन इस मार्ग पर तेल ढोने वाले जहाजों की आवाजाही और मुश्किल होगी. इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा. अगर अमेरिका इस चाल में सफल भी होता है, तो इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि 20 फीसदी टोल लगने से तेल की कीमतों में और आग लग जाएगी.