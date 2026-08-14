US-Iran तनाव के बीच भारत आएंगे राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा, PM मोदी से होगी मुलाकात !

Masoud Pezeshkian India Visit: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान सितंबर में भारत दौरे पर आएंगे और 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है।

Iran President Pezeshkian India Visit: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। जून में दोनों देशों के बीच हुआ अस्थायी समझौता टूट चुका है और हाल की मध्यस्थता से बातचीत में कोई खास नजीता नहीं निकला है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनातनी बनी हुई है। इसी माहौल के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान सितंबर में भारत आने वाले हैं। वह नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उनकी यह यात्रा भारत-ईरान संबंधों के साथ-साथ पश्चिम एशिया में शांति और तनाव कम करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

12-13 सितंबर को होगी BRICS समिट

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ईरानी सरकार ने उनकी भारत यात्रा की पुष्टि की है। इस साल BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है और भारत ने पूरे साल संगठन से जुड़े कई मंत्रीस्तरीय और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पेजेशकियान का सम्मेलन में शामिल होना इसलिए भी अहम है, क्योंकि ईरान BRICS का पूर्ण सदस्य है। ईरान 2024 में समूह में शामिल हुआ था। BRICS में अब 11 सदस्य देश हैं और यह मंच आर्थिक सहयोग के साथ-साथ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है।

तनाव के बीच दिल्ली पहुंचेंगे पेजेशकियान

पेजेशकियान का भारत दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। जून में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने और आगे बातचीत का रास्ता बनाने के लिए एक अंतरिम समझ बनी थी, लेकिन जुलाई में यह व्यवस्था टूट गई। इसके बाद मध्यस्थों के जरिए इसे फिर से लागू कराने की कोशिशें हुईं, लेकिन ईरान के मुताबिक अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। 13 अगस्त को अमेरिका ने ईरान पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को अनिश्चित समय तक बनाए रखने की क्षमता की बात कही। वहीं, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बेहद कम हो रही है। यह स्थिति भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से एनर्जी और व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से जुड़ा है।

भारत से क्या उम्मीद रखता है ईरान?

पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट में भारत ने लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून के अंत में राष्ट्रपति पेजेशकियान से फोन पर बातचीत के दौरान भी यही रुख दोहराया था। पीएम मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की जरूरत पर जोर देने के साथ-साथ समुद्री रास्तों और व्यापार की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कही थी। ईरान भी भारत की भूमिका को महत्व देता है। दोनों देशों के बीच हालिया कूटनीतिक संपर्कों में पश्चिम एशिया की स्थिति, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। ऐसे में पेजेशकियान की भारत यात्रा दोनों देशों को सीधे तौर पर क्षेत्रीय हालात पर विचार साझा करने का मौका दे सकती है।

मोदी-पेजेशकियान की होगी मुलाकात?

पेजेशकियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों के साथ-साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। दोनों नेताओं के बीच पहले भी क्षेत्रीय संकट और भारत-ईरान सहयोग को लेकर बातचीत हो चुकी है। जुलाई में दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत में पेजेशकियान ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर मोदी को जानकारी दी थी। भारत ने उस समय भी कहा था कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। भारत और ईरान के रिश्तों में चाबहार बंदरगाह का विशेष महत्व है। यह बंदरगाह भारत को ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक संपर्क बढ़ाने का अवसर देता है। ऐसे में पेजेशकियान की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और चाबहार पर बातचीत हो सकती है। पेजेशकियान और पीएम मोदी की इससे पहले अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुए BRICS सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी।