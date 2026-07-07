Ali Khamenei Funeral: होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तेल टैंकरों पर ईरान ने किया हमला

ईरान बोला- जहाजों ने तय रूट छोड़ा, यहां सुरक्षा की गारंटी नहीं

Ali Khamenei Funeral, (आज समाज),तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में मंगलवार को तीन तेल टैंकरों को निशाना बनाया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड आॅपरेशंस के मुताबिक, दिन में पहले दो टैंकरों पर हमले के बाद तीसरे जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ब्रिटिश एजेंसी ने बताया कि तीसरे टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा है।

इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और जहाज अपनी यात्रा जारी रखने में सफल रहा। वहीं, ईरान ने कहा कि होर्मुज से कमर्शियल जहाज हमारे बताए रास्तों से नहीं गुजर रहे हैं। ईरान ने कहा कि अभी होर्मुज में हालात वैसे नहीं हुए हैं, जैसे अमेरिकी हमलों से पहले थे।

कतर ने ईरान को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया

कतर ने इस घटना के लिए ईरान को पूरी तरह कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने जारी बयान में कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। कतर ने ईरान से मांग की कि वह क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी गतिविधियां तुरंत बंद करे।

कोम में खामेनेई की अंतिम यात्रा खत्म

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मंगलवार को कोम शहर में खत्म हो गई है। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब बुधवार को खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार की अगली रस्मों के लिए इराक ले जाया जाएगा।

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