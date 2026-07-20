URBN 70W Power Bank: चार्जिंग का ‘बाहुबली’ निकला ये छोटा Power Bank! 70W पावर, जानिए कीमत

URBN 70W Power Bank: URBN 70W पावर बैंक में 20,000mAh की बड़ी बैटरी, दमदार 70W फ़ास्ट चार्जिंग और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, जो इसे सफ़र करने वाले यूज़र्स के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है।

URBN 70W Power Bank: आजकल हम रोज़ाना कई गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से स्मार्टफोन भी एक है। ऐसे में सभी डिवाइस को चार्ज रखना अक्सर एक चुनौती होती है। टैबलेट और TWS ईयरबड्स से लेकर स्मार्टवॉच, गेमिंग डिवाइस और लैपटॉप तक, ज़्यादातर यूज़र्स कई डिवाइस साथ रखते हैं जिन्हें रेगुलर चार्जिंग की ज़रूरत होती है।

यहीं पर एक हाई-कैपेसिटी वाला पावर बैंक काम आता है। URBN 70W पावर बैंक अपनी बड़ी 20,000mAh बैटरी, 70W तक की फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ एक पावरफ़ुल और पोर्टेबल चार्जिंग सॉल्यूशन देने का वादा करता है। ऑफ़र के साथ लगभग ₹2,500 में मिलने वाला यह पावर बैंक सिर्फ़ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि कई अन्य डिवाइस को भी चार्ज करने के लिए काफ़ी पावर देता है। लेकिन क्या इसकी परफ़ॉर्मेंस इसकी कीमत के हिसाब से सही है? आइए विस्तार से जानते हैं।

प्रीमियम लुक वाला कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

इस रिव्यू के लिए हमें URBN 70W पावर बैंक का सिल्वर-फ़िनिश वाला वैरिएंट मिला। पहली नज़र में यह डिवाइस स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है, जो इसे कई आम पावर बैंकों से अलग बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कॉम्पैक्ट साइज़, जबकि इसमें 20,000mAh की बड़ी बैटरी लगी है। इसका पॉकेट-फ्रेंडली डिज़ाइन सफ़र के दौरान इसे साथ ले जाना आसान बनाता है।

हालांकि, इसमें एक कमी भी है वज़न। 20,000mAh की बैटरी होने के कारण इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए जो यूज़र्स छोटे 10,000mAh पावर बैंक से अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें तुरंत फ़र्क महसूस हो सकता है। साइज़ में कॉम्पैक्ट होने के बावजूद, लंबे समय तक इस्तेमाल करने या जेब में रखने पर यह थोड़ा भारी लग सकता है।

70W तक की फ़ास्ट चार्जिंग इसकी बड़ी खासियत है

चार्जिंग परफ़ॉर्मेंस के मामले में URBN पावर बैंक काफ़ी दिलचस्प है। यह 70W तक की फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो इसे मुख्य रूप से स्मार्टफोन के लिए बने स्टैंडर्ड पावर बैंकों की तुलना में कहीं ज़्यादा काम का बनाता है। इसमें दो USB Type-C पोर्ट दिए गए हैं, साथ ही सुविधा के लिए इसके डिज़ाइन में एक इन-बिल्ट केबल भी शामिल है।

USB-C कनेक्टिविटी और हाई-पावर आउटपुट की वजह से, इस पावर बैंक का इस्तेमाल कई तरह के कम्पैटिबल डिवाइस के साथ किया जा सकता है, जिनमें स्मार्टफोन, टैबलेट, गेमिंग गैजेट्स और कई USB-C से चलने वाले लैपटॉप भी शामिल हैं। इसकी खासियत यह है कि यह उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो अक्सर कई गैजेट्स साथ रखते हैं और अलग-अलग चार्जिंग सॉल्यूशन नहीं ले जाना चाहते।

USB पावर डिलीवरी डिवाइस के लिए बढ़िया

URBN 70W पावर बैंक उन डिवाइस के साथ इस्तेमाल करने पर बहुत काम आता है जो USB पावर डिलीवरी (PD) को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने वाले डिवाइस तेज़ चार्जिंग स्पीड का फ़ायदा उठा सकते हैं, हालांकि असल चार्जिंग परफ़ॉर्मेंस डिवाइस के सपोर्टेड चार्जिंग प्रोटोकॉल और पावर की ज़रूरतों पर निर्भर करेगी।

अगर आपका स्मार्टफ़ोन या कोई दूसरा सपोर्टेड गैजेट 65W–70W रेंज में चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, तो पावर बैंक की हाई-आउटपुट क्षमता आम कम-वाट वाले पावर बैंक की तुलना में काफ़ी तेज़ चार्जिंग अनुभव दे सकती है।

यह आपके स्मार्टफ़ोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है?

बैटरी क्षमता इस पावर बैंक की एक और बड़ी खूबी है। 20,000mAh की क्षमता के साथ, इसमें कई बार चार्जिंग के लिए काफ़ी पावर स्टोर रहती है। आदर्श स्थितियों में, यह 5,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफ़ोन को कई बार चार्ज कर सकता है। हालांकि, यूज़र्स को यह याद रखना चाहिए कि असल आउटपुट पर एनर्जी कन्वर्ज़न लॉस, चार्जिंग क्षमता और चार्जिंग के दौरान डिवाइस के इस्तेमाल जैसी चीज़ों का असर पड़ता है।

इस बड़ी क्षमता की वजह से यह पावर बैंक लंबी यात्राओं, काम के सिलसिले में की जाने वाली यात्राओं और ऐसी स्थितियों के लिए बहुत काम का है जहाँ वॉल चार्जर मिलना मुश्किल हो सकता है।

बेहतर सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा फ़ीचर

महंगे स्मार्टफ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप के साथ हाई-क्षमता वाले पावर बैंक का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा एक ज़रूरी बात होती है। URBN ने इस पावर बैंक में कई सुरक्षा सिस्टम दिए हैं जो कनेक्टेड डिवाइस को ओवर-वोल्टेज, ओवर-करंट, ओवरचार्जिंग और शॉर्ट सर्किट जैसी इलेक्ट्रिकल समस्याओं से बचाते हैं। ये इन-बिल्ट सुरक्षा फ़ीचर अतिरिक्त भरोसा देते हैं, खासकर तब जब कई या महंगे गैजेट्स चार्ज किए जा रहे हों।

क्या URBN 70W पावर बैंक खरीदना सही है?

URBN 20,000mAh 70W नैनो पॉकेट साइज़ पावर बैंक में हाई क्षमता, तेज़ चार्जिंग और आसानी से कहीं भी ले जाने की सुविधा का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है। इसकी 70W चार्जिंग क्षमता सबसे बड़ी खूबी है, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो एक ऐसा पावर बैंक चाहते हैं जो न सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन बल्कि टैबलेट, गेमिंग डिवाइस और सपोर्टेड USB-C लैपटॉप को भी चार्ज कर सके।

इसमें लगी केबल और कई USB-C कनेक्टिविटी ऑप्शन रोज़ाना इस्तेमाल में इसकी सुविधा को और बढ़ाते हैं। खरीददारों को 20,000mAh बैटरी के कारण बढ़े हुए वज़न पर ध्यान देना चाहिए, खासकर अगर उनके लिए इसे आसानी से कहीं ले जाना (पोर्टेबिलिटी) सबसे ज़रूरी है। हालांकि, इसकी बड़ी बैटरी, कई तरह से चार्ज करने की क्षमता और लगभग 2,500 रुपये की कीमत को देखते हुए, URBN 70W पावर बैंक उन पावर यूज़र्स और अक्सर यात्रा करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो एक दमदार ऑल-इन-वन पोर्टेबल चार्जिंग सॉल्यूशन की तलाश में हैं।