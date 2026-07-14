How to Choose Phone Battery: नया फोन लेने की सोच रहे हैं? पहले जानिए कितने mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन होगा सबसे बेहतर

How to Choose Phone Battery: नया स्मार्टफोन चुनना अब सिर्फ़ कैमरा, प्रोसेसर या डिस्प्ले तक ही सीमित नहीं है। खरीदारों के लिए बैटरी क्षमता सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक बन गई है। जहाँ पहले 5,000mAh की बैटरी को स्टैंडर्ड माना जाता था,
वहीं अब स्मार्टफोन ब्रांड 6,000mAh, 7,000mAh, 8,000mAh और यहाँ तक कि 10,000mAh बैटरी वाले डिवाइस भी ला रहे हैं। लेकिन क्या बड़ी बैटरी का मतलब हमेशा बेहतर फ़ोन होता है? यहाँ बताया गया है कि अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों के हिसाब से सही बैटरी साइज़ कैसे चुनें।
5,000mAh बैटरी: रोज़ाना इस्तेमाल करने वालों के लिए बढ़िया
अगर आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग, मैसेजिंग, WhatsApp, सोशल मीडिया, वेब ब्राउज़िंग और कभी-कभी वीडियो देखने के लिए करते हैं, तो 5,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन एक अच्छा विकल्प है। सामान्य इस्तेमाल में, यह बिना बार-बार चार्ज किए आराम से पूरे दिन चल सकता है।
6,000mAh–7,000mAh बैटरी: ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए एकदम सही
जो यूज़र्स ज़्यादा समय वीडियो देखने, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने, फ़ोटो लेने, GPS से नेविगेट करने या अक्सर यात्रा करने में बिताते हैं, उन्हें 6,000mAh से 7,000mAh बैटरी वाले फ़ोन पर विचार करना चाहिए। ये स्मार्टफोन आमतौर पर ज़्यादा स्क्रीन-ऑन टाइम देते हैं और दिन भर में कई बार चार्ज करने की ज़रूरत को कम करते हैं।
पावर यूज़र्स और गेमर्स के लिए
अगर आप मोबाइल गेमर, कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन भर अपने स्मार्टफोन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो 8,000mAh से 10,000mAh बैटरी वाला डिवाइस एक बेहतरीन निवेश हो सकता है। आपके इस्तेमाल के आधार पर, ये फ़ोन एक बार चार्ज करने पर दो या तीन दिन तक की बैटरी लाइफ़ दे सकते हैं। हालाँकि, बड़ी बैटरी की वजह से फ़ोन आमतौर पर थोड़ा भारी और मोटा हो जाता है। बड़ी बैटरी वाले लेटेस्ट 5G स्मार्टफ़ोन
7,000mAh बैटरी वाले फ़ोन
Moto G77 Power 5G
Redmi 15 5G
Realme Narzo 90x 5G
OPPO K14 5G
Realme 15T 5G
Motorola Edge 70 Fusion
Vivo V70 FE 5G
iQOO 15 5G
8,000mAh बैटरी वाले फ़ोन
OnePlus Nord CE6 5G
Realme 16T 5G
Tecno Pova Curve 2 5G
OnePlus N6 5G
Realme P4R 5G
Honor 500 5G
Tecno Pova 8 5G
9,000mAh–10,000mAh बैटरी वाले फ़ोन
OnePlus Nord 6 5G
Vivo T5 Pro 5G
Realme P4 Power 5G
सिर्फ़ बैटरी क्षमता ही मायने नहीं रखती
ज़्यादा mAh रेटिंग का मतलब हमेशा बेहतर बैटरी लाइफ़ नहीं होता। प्रोसेसर की पावर क्षमता, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, रिफ्रेश रेट, सॉफ़्टवेयर ऑप्टिमाइज़ेशन और चार्जिंग मैनेजमेंट जैसी चीज़ें यह तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं कि एक बार चार्ज करने पर स्मार्टफ़ोन असल में कितना चलता है। सिर्फ़ सबसे बड़ी बैटरी वाला फ़ोन खरीदने के बजाय, अच्छे हार्डवेयर वाला संतुलित डिवाइस चुनना अक्सर ज़्यादा ज़रूरी होता है।