Haryana News: रोहतक में नाबालिग से Instagram पर दोस्ती, फिर किया गंदा काम, हड़पे 20 लाख के जेवर

हरियाणा के रोहतक से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक पर नाबालिग छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म करने, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और 20 लाख रुपये से ज्यादा के जेवर हड़पने का मुकदमा मंगलवार को दर्ज कराया गया है।

Haryana News: हरियाणा के रोहतक से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक पर नाबालिग छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दुष्कर्म करने, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और 20 लाख रुपये से ज्यादा के जेवर हड़पने का मुकदमा मंगलवार को दर्ज कराया गया है।

वीडियो बनाकर ब्लैकमेल

आरोप लगाया गया है कि युवक कई दिन पहले छात्रा को रोहतक स्थित एक होटल में ले गया और वहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे लगातार जेवर मंगवाए गए। महम थाना पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

20 लाख के जेवर हड़पे

छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी से उसकी जान-पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोप है कि युवक उसे रोहतक के एक होटल में ले गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर जेवर देने का दबाव बनाया। डर से उसने अपनी ताई के घर से जेवर चोरी किए और आरोपी को रोहतक के मानसरोवर पार्क में दे दिए। जेवरों की कीमत बीस लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।

परेशान करना नहीं छोड़ा

पुलिस को पीड़िता ने बताया कि इसके बावजूद आरोपी ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। कॉलेज से आते-जाते समय भी उसे धमकाया जा रहा है और उससे और जेवरों की मांग की जा रही है। छात्रा ने अपने बयान में कहा कि वह लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक दबाव से इस कदर परेशान है कि उसके मन में आत्महत्या करने तक के विचार आ रहे हैं।

आरोपी की तलाश जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए महम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश में छापेमारी का स्थान पर दबिश दी है। हालांकि अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है।