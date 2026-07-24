UP Constable Sunil Shukla: सुनील कुमार शुक्ला कौन हैं? यूपी पुलिस ने क्यों किया बर्खास्त, अब शंकराचार्य ने दिया बड़ा ऑफर !

Sunil Kumar Shukla Story: उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला इन दिनों चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा 1 लाख रुपये प्रति माह नौकरी के ऑफर की खबरें वायरल हो रही हैं। उनका पूरा मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

Sunil Kumar Shukla News: उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व सिपाही सुनील कुमार शुक्ला का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सुनील कुमार शुक्ला ने पुलिस विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें पहले सस्पेंड किया गया था और बाद में उन्होंने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वे सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस विभाग की खामियां गिनाते हैं और काफी पॉप्युलर हो गए हैं। अब उनसे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पुलिस से ज्यादा सैलरी वाली नौकरी देने का प्रस्ताव दिया है। इस पूरे मामले से जुड़ी कई बातें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई हैं।

सुनील कुमार शुक्ला ने क्यों छोड़ी नौकरी?

सुनील कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सिपाही रहे हैं। वह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे और कुछ समय पहले पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो और बयान जारी करने के कारण चर्चा में आए थे। उन्होंने पुलिस विभाग में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला विभागीय जांच तक पहुंचा। लखनऊ पुलिस के अनुसार विभागीय जांच में सुनील शुक्ला पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग, अनुशासनहीनता और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे। इसके बाद उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग का कहना था कि जांच के दौरान लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किए गए। हालांकि सुनील कुमार शुक्ला ने बर्खास्तगी को एकतरफा कार्रवाई बताया था।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या ऑफर दिया?

सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुनील शुक्ला को पुलिस कांस्टेबल से ज्यादा सैलरी देने वाली नौकरी देने की बात कही है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि वे सुनील कुमार शुक्ला को कांस्टेबल की नौकरी से ज्यादा सैलरी वाली जॉब का ऑफर दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो में 1 लाख रुपये की सैलरी जैसी बात नहीं कही गई है। इसे लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं और पिछले कुछ समय से कई सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर सार्वजनिक चर्चा में रहे हैं।

मामला क्यों बना चर्चा का विषय?

यह मामला इसलिए भी चर्चा में आया, क्योंकि इसमें एक सरकारी कर्मचारी, पुलिस व्यवस्था, सोशल मीडिया पर उठाए गए सवाल और एक प्रमुख धार्मिक नेता की प्रतिक्रिया जैसी कई बातें जुड़ गईं। सोशल मीडिया पर लोग सुनील शुक्ला के समर्थन और विरोध में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुनील कुमार शुक्ला का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस, सोशल मीडिया अभिव्यक्ति और विभागीय अनुशासन से जुड़ा विवाद बन चुका है। जहां पुलिस विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, वहीं सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में कई दावे किए जा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से नौकरी के प्रस्ताव की बात भी चर्चा में है।