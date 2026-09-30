Meerut Blue Drum Case: मेरठ के नीले ड्रम मर्डर केस में मुस्कान-साहिल दोषी करार, 15 दिन बाद सजा का ऐलान

Saurabh Rajput Murder Case: मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी करार दिया है। करीब 13 महीने चले ट्रायल में 126 पेशियां और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज हुए। सजा पर अदालत 15 दिन बाद फैसला सुनाएगी।

Meerut Blue Drum Case News: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया है। जिला अदालत ने बुधवार को सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या और शव छिपाने के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की और उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने की कोशिश की। अब दोनों को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला अदालत 15 दिन बाद करेगी। करीब 13 महीने चले इस मुकदमे में 126 पेशियां हुईं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 17 सितंबर को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब दोषसिद्धि के बाद अगली लड़ाई सजा की अवधि को लेकर होगी।

फैसले से पहले बदला दोनों का व्यवहार

अदालत के फैसले से पहले मुस्कान और साहिल के जेल में व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिला। मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान पिछले करीब तीन दिनों से ज्यादा समय पूजा-पाठ में बिता रही थी। वहीं साहिल पिछले कई दिनों से शांत और गुमसुम था। उसने साथी कैदियों से बातचीत काफी कम कर दी थी। वह जेल कर्मचारियों से फैसले के बारे में जानकारी भी ले रहा था। जिस फैसले का इंतजार इस मामले में पिछले कई महीनों से था, उसके ठीक पहले दोनों आरोपियों पर अदालत के निर्णय का दबाव साफ नजर आया।

वारदात ने हिला दिया था पूरा देश

यह मामला 3 मार्च 2025 की उस रात से जुड़ा है, जब सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में रखा गया और उसे सीमेंट से बंद कर दिया गया। करीब दो सप्ताह बाद मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया। जांच में पुलिस ने दावा किया था कि दोनों ने हत्या के बाद दोनों घूमने गए थे। यही नीला ड्रम बाद में इस पूरे मामले की पहचान बन गया और घटना को देशभर में नीला ड्रम मर्डर केस के नाम से जाना जाने लगा।

हत्या के बाद हिमाचल घूमने गए थे दोनों

सौरभ की हत्या और शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे। दोनों ने करीब 15 दिनों के लिए टैक्सी बुक की और शिमला, मनाली और कसोल सहित कई जगहों पर घूमे। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों ने यात्रा के दौरान होटल में ठहरने और घूमने-फिरने पर पैसा खर्च किया था। पुलिस ने इस यात्रा को हत्या के बाद की गतिविधियों की अहम कड़ी माना और इससे जुड़े साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया।

पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद जुलाई 2025 में मेरठ जिला जज की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। करीब 13 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने 22 से अधिक गवाह पेश किए। इनमें परिवार के सदस्यों के साथ मामले की जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से जुड़े लोग भी शामिल थे। कुल 126 तारीखों तक मुकदमे की सुनवाई चली।

अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की

अंतिम बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने मुस्कान और साहिल के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। अभियोजन ने अदालत के सामने हत्या की तैयारी, शव को छिपाने, ड्रम और सीमेंट के इस्तेमाल और हत्या के बाद दोनों की गतिविधियों से जुड़े परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को रखा। 17 सितंबर को अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 30 सितंबर को निर्णय की तारीख तय की गई थी। अब अदालत ने दोनों को दोषी करार दे दिया है। सजा की मात्रा पर अदालत बाद में सुनवाई करेगी। अदालत यह तय करेगी कि दोनों दोषियों को कितनी सजा दी जाए।