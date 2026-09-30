गौतम गंभीर की कोचिंग में एक और शर्मनाक रिकॉर्ड, 53 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, वेस्टइंडीज का बड़ा कारनामा

स्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कभी ना याद करने वाला बन गया. टॉस हारकर मेहमान टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और भारतीय गेंदबाजों को जमकर कूट डाला. टॉप चार में से तीन बैटर ने शतक जमाकर वो कर डाला जो इससे पहले वनडे इतिहास में कभी वेस्टइंडीज की टीम ने नहीं किया था.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का कार्यकाल विवादों में रहा है. उनकी कोचिंग में टीम इंडिया के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड पहले ही जुड़ चुके थे. अब एक और ऐसा रिकॉर्ड जुड़ा जो इससे पहले कभी वनडे क्रिकेट में नहीं देखा गया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कभी ना याद करने वाला बन गया. टॉस हारकर मेहमान टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और भारतीय गेंदबाजों को जमकर कूट डाला. टॉप चार में से तीन बैटर ने शतक जमाकर वो कर डाला जो इससे पहले वनडे इतिहास में कभी वेस्टइंडीज की टीम ने नहीं किया था.

टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की योजना पर हमेशा ही सवाल उठते हैं. वेस्टइंडीज जैसी कमतर आंकी जा रही टीम जिसकी रैंकिंग भी काफी कम है उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. पहले मैच में कुलदीप यादव ने लाज बचाई थी लेकिन दूसरे मुकाबले में वो भी नाकाम रहे. कोच ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर जो प्लेइंग इलेवन उतारी उसने 5 दशक में जो कभी नहीं हुआ वो कर डाला. वेस्टइंडीज के टॉप चार में तीन बैटर ने सेंचुरी ठोक दी.

53 साल में पहली बार ऐसा कारनामा

साल 1973 से वनडे इंटरनेशनल खेल रही वेस्टइंडीज की टीम जो आज तक नहीं किया वो कर दिखाया. भारतीय टीम के खिलाफ गुवाहाटी वनडे में तीन बैटर ने सेंचुरी जमा दी. ऐसा आज से पहले कभी भी वनडे में वेस्टइंडीज की टीम नहीं कर पाई थी. ये शर्मनाक रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के नाम गौतम गंभीर की कोचिंग में बन गया.

How good was that? 🤩💯 A special innings from Amir Jangoo at the perfect tempo. 🙌🏿 pic.twitter.com/BYU6rxMuCd — Windies Cricket (@windiescricket) September 30, 2026



सबसे पहले ओपनर जॉन कैंपबेल ने 101 रन की पारी खेली. इसके बाद आकर कप्तान शाई होप ने शतक जमा दिया. चौथे नंबर पर उतरे आमिर जांगो ने तो गेंदबाजों की ऐसी की तैसी कर दी. उन्होंने सिर्फ 70 बॉल पर ही शतक जमा दिया. इसी के साथ किसी एक वनडे की पारी तीन बैटर के शतक का नया रिकॉर्ड बन गया.