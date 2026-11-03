Punjab News: पंजाब में अवैध हथियारों, नशे के तस्करों के 3 नेटवर्क का भंडाफोड़, 11 आरोपी गिरफ्तार, 12 पिस्तौल व हैंडग्रेनेड बरामद

पंजाब में नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तीन अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Punjab News: पंजाब में नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तीन अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 अवैध पिस्तौल, 2 हैंड ग्रेनेड, 310.10 ग्राम हेरोइन और 33 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

हैंडलर के इशारे पर काम

शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विदेशों में बैठे हैंडलरों और गैंगस्टरों के संपर्क में थे। ये लोग ड्रोन के जरिए अवैध हथियार और नशीले पदार्थ भेजते थे, जिन्हें बाद में अपराधियों के बीच बांटा जाता था। आरोपी इन हथियारों का इस्तेमाल लोगों को डराने-धमकाने और उनसे जबरन वसूली (रंगदारी) करने के लिए करते थे। वे लोगों के घरों और दुकानों पर फायरिंग भी करते थे।

कड़ियों की जांच जारी

अमृतसर के रंजीत एवेन्यू, छेरहटा और सुल्तानविंड पुलिस स्टेशनों में तीन FIR दर्ज की गई हैं। मामले की आगे की जांच चल रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों का पता लगाया जा सके। साथ ही, अन्य साथियों की पहचान की जा सके और हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले इस बड़े नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

नेटवर्क खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह संगठित आपराधिक नेटवर्कों को खत्म करने, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने और पंजाब को सुरक्षित तथा नशा-मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।