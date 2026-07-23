Punjab Crime News : सीमा पार से मंगाते थे नशा, फिर करते थे सप्लाई, इस तरह चढ़े पुलिस के हत्थे

अमृतसर पुलिस ने एक ऐसे नशा और हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पाकिस्तान से नशीले पदार्थ मंगवाकर उसे प्रदेश में सप्लाई करता था। इसके साथ ही अत्याधुनिक हथियारों की भी तस्करी करता था। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़कर उनके पास से नशीले पदार्थों और हथियारों की बरामदगी की है।

पुलिस ने आरोपियों से 6 पिस्तौल, एक किलो हेरोइन, एक किलो अफीम भी की बरामद

Punjab Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब में नशा तस्करों व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को दोहरी सफलता हासिल हुई है। एक तरफ जहां पुलिस ने अजनाला बीएसएफ कैंप के नजदीक किराये के कमरे में रह रहे नशा तस्कर को 6.75 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है।

वहीं अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 अत्याधुनिक पिस्तौल, एक किलो हेरोइन, एक किलो अफीम और तस्करी से जुड़े 10 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

प्रारंभिक जांच में यह आया सामने

पुलिस की इस कार्रवाई को सीमा पार से संचालित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी सीधे तौर पर विदेश में बैठे एक हैंडलर के संपर्क में थे। यही हैंडलर अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते अवैध हथियार और नशीले पदार्थ भारत भेजता था। आरोपियों का काम इन हथियारों और नशे की खेप को प्राप्त कर पंजाब में सक्रिय अपराधियों और तस्करों तक पहुंचाना था।

अत्याधुनिक श्रेणी के हैं बरामद किए हथियार

पुलिस के अनुसार बरामद किए गए हथियार अत्याधुनिक श्रेणी के हैं, जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता था। पुलिस का मानना है कि समय रहते इस नेटवर्क का पर्दाफाश होने से कई बड़ी वारदातों को रोका जा सका। इस मामले में थाना छेहरटा और थाना कैंट, अमृतसर में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों का पता लगाया जा सके। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि विदेश में बैठे हैंडलर से जुड़े अन्य लोग कौन हैं और इस तस्करी गिरोह का नेटवर्क किन-किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

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