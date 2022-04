ओवरटेक करते हुए बस की टक्कर लगने से कार गिरी नहर में , 5 लोगों की मौत The car Fell Into The Canal While Overtaking

रोपड़ , 18 अप्रैल:

The car Fell Into The Canal While Overtaking: सोमवार को सुबह रूप नगर के निकट तेज रफ्तार से जा रहे निजी बस चालक ने ओवरटेक करते हुए कार को टक्कर मार दी, जिस कारण कारण कार भाखड़ा नहर में जा गिरी। इस हादसे के कारण कार में सवार 2 महिलाओं व 1 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। आशंका जाहिर की जा रही है एक बच्चे का शव आगे बह गया।

बस की टक्कर लगने से कार गिरी नहर में (The car Fell Into The Canal While Overtaking)

पता चलते ही मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू करवा दिया । उक्त हादसा सुबह करीब 10 बजे घनौली के पास अहमदपुर पुल पर हुआ ।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निजी बस व क्रेटा कार आनंदपुर साहिब की रफ्तार से जा रही थी तो तेज रफ्तार से जा रहे बस ड्राइवर ने कार को ओवरटेक करते हुए उसे टक्कर मार दी । जिस कारण कार चाल काबू खो बैठा और और कार रेलिंग तोड़ते हुए नहर में गिर गई। कार सवारों ने बचाव के लिए शोर मचाया तो लोग मौके पर बचाव कार्य में जुट गए । पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला ।

गोताखोरो ने महिलाओं , बच्चे व 2 पुरूषों के शव बाहर निकाले (The car Fell Into The Canal While Overtaking)

कुछ समय के बाद जब लोगों ने पानी में महिला के पर्स को तैरते हुए देखा तो लोगों ने पर्स निकाल कर देखा तो उससे महिला का आईकार्ड मिला , जिससे पता चला कि महिला का नाम सुनीता पुनिया है और वह राजस्थान के सीकर के निकट बोरिया गांव के रहने वाले है। गोताखोरो ने बचाव कार्य करते हुए महिलाओं , बच्चे व 2 पुरूषों के शव बाहर निकाले । पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए शवों को कब्जे में ले लिया।

निजी कंपनी की बस को लिया कब्जे में (The car Fell Into The Canal While Overtaking)

अधिकारियों ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार ड्राइवर काफी रफ्तार से बस चला रहा था, हादसा स्थल से पहले भी वह किसी वाहन से टकराने से बाल बाल बचा । निजी कंपनी की बस को कब्जे में ले लिया गया है , जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया । मौके से मिले दस्तावेजों से पहचान के बाद मरने वाले लोगों के परिवार को सूचित कर दिया गया है ओर उनके पहुंचने के बाद शिनाख्त होने पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी ।

