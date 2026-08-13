Punjab Breaking News : तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी, पंजाब के वित्त मंत्री के करीबी तीन लोगों की मौत

पंजाब के हलवारा क्षेत्र में बस्सियां के पास मोड़ पर तेज रफ्तार कार चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे स्थित पानी से भरे तालाब में गिर गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतक पंजाब के वित्त मंत्री के करीबी बताए गए हैं।

रात करीब सवा एक बजे हुआ हादसा, कार में सवार थे पांच लोग

Punjab Breaking News (आज समाज), हलवारा : प्रदेश में देर रात हुए एक दर्दनाक हादसे में एक कार पानी से भरे तालाब में गिर गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कार में पांच लोग सवार थे। इनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोगों की किसी तरह से जान बच गई। रात का समय होने के चलते हादसे का शिकार लोगों को समय पर मदद नहीं मिल पाई।

बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के करीबी थे। जानकारी के अनुसार, पांचों लोग नकोदर से कार में सवार होकर दिड़बा क्षेत्र की ओर लौट रहे थे। बस्सियां के पास मोड़ पर तेज रफ्तार कार चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे स्थित पानी से भरे तालाब में गिर गई।

हादसे में इनकी गई जान

इस हादसे में मृतकों की पहचान बलकार सिंह, विशाल और संदीप के रूप में हुई है। तीनों के आम आदमी पार्टी से जुड़े होने और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के करीबी साथी होने की जानकारी सामने आई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद कार और उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।

तीन लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि दो अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल जगरांव में रखवा दिए हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण बिगड़ना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।